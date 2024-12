WSI Smart Talk, tra art advisory e clienti UHNWI. L’esperienza di Banca Aletti

L’arte rappresenta un asset class d’investimento da considerare attentamente in una gestione patrimoniale sempre più evoluta che le banche devono cercare di garantire alla clientela Private, oltre all’impegno su pianificazione successoria e protezione degli asset. In questa nuova puntata del format WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, approfondiremo diversi aspetti e sfaccettature di questo particolare segmento in esclusiva con Matteo Marco Cella, Responsabile Supporto Clienti UHNWI e istituzionali di Banca Aletti (Gruppo Banco BPM) e Francesca Cattaneo, Responsabile Servizio Art Advisor di Banca Aletti (Gruppo Banco BPM). L’intervista integrale verrà trasmessa il 17 dicembre a partire dalle 15, per cogliere anche quale potrebbe essere l’evoluzione futura.

Il focus sull’art advisory

In particolare, nell’ottica di una consulenza patrimoniale integrata e su misura, l’art advisory sta assumendo un ruolo sempre più centrale per i clienti Private. Questa particolare forma di consulenza non si limita alla valorizzazione e gestione delle opere d’arte come investimento alternativo, ma offre una visione più ampia, volta a preservare e accrescere il patrimonio familiare in tutte le sue componenti. Per gli Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) e le loro famiglie, l’arte può rappresentare non solo un asset di prestigio, ma anche un’opportunità per diversificare il portafoglio con un investimento che spesso si dimostra resiliente alle dinamiche di mercato tradizionali.

La gestione patrmoniale a 360°

Durante questa puntata di WSI Smart Talk, scopriremo come Banca Aletti, con i servizi di art advisory, affianchi i propri clienti nella costruzione di strategie di gestione patrimoniale che combinano tradizione e innovazione, valorizzando ogni aspetto del capitale familiare, anche attraverso l’arte. Non solo. Nell’ambito della gestione patrimoniale per gli UHNWI, oltre all’art advisory, rivestono un ruolo fondamentale anche la pianificazione successoria, il wealth planning, la protezione degli asset e la filantropia strategica. Questi servizi mirano a garantire una gestione olistica del patrimonio familiare, assicurando continuità generazionale e ottimizzazione fiscale, in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Segui la diretta

Insomma, i temi trattati sono tanti e tutti rivolti a fare il punto su quella che è la gestione del patrimonio e dell’art advisory per gli UHNWI e le loro famiglie, l’appuntamento di oggi regalerà sicuramente una visione d’insieme sul tema andando anche a spiegare come l’arte possa rappresentare un fattore prezioso per avere piena contezza dei valori complessivi delle risorse familiari.

Di tutto questo abbiamo parlato con i due esperti di Banca Aletti. E per chi volesse, da qui sarà possibile seguire in diretta la videointervista integrale a partire dalle 15.