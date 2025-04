WSI Smart Talk alle 19, rischio Treasury a 30 anni: mercati di nuovo sotto pressione

Nuovo appuntamento con il format di approfondimento di Wall Street Italia dedicato ai temi caldi dei mercati finanziari. Oggi, 10 aprile, alle ore 19, l’attenzione sarà puntata sul rischio legato ai Treasury a 30 anni e sulle nuove tensioni che stanno scuotendo i mercati globali. Ne parleremo in diretta con Giuliano Noci, ProRettore per la Cina del Politecnico di Milano, Angelo Drusiani, Advisor di Ersel Banca Privata e Coleman Kendall, economista americano, nella nuova puntata di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro.

I temi della puntata

In particolare, nel corso della trasmissione analizzeremo come l’impennata dei rendimenti dei titoli americani a lungo termine sta riaccendendo la volatilità e quali potrebbero essere le ripercussioni sulle strategie di investimento nei prossimi mesi. Non perdere la diretta su Wall Street Italia.

Segui la diretta

Per chi volesse, a partire dalle 19, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.