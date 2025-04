WSI Smart Talk oggi alle 19: le Borse ripartono dopo la paura

Dopo giorni di tensione sui mercati finanziari, le Borse tentano il rimbalzo. In diretta oggi alle 19, analizzeremo cosa sta cambiando sul fronte dei dazi e quali scenari si aprono per investitori e imprese. Ne parleremo con Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, Coleman Kendall, economista americano e Giuliano Noci, Prorettore per la Cina del Politecnico di Milano, nella nuova puntata di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro.

I temi della puntata

In particolare, con gli indici internazionali che hanno fatto registrare una partenza positiva in questo primo giorno settimanale di contrattazioni, si cerca di lasciarsi alle spalle il sell-off scattato dopo il 2 aprile. A distendere gli animi degli investitori ha contribuito senz’altro la pausa di 90 giorni sui dazi americani, che apre scenari distensivi sul fronte commerciale con possibilità di trattative sulle tariffe tra i principali player globali. Il focus con gli esperti sarà sulle prospettive per l’economia globale, il rischio geopolitico e le strategie di investimento in questa nuova fase di mercato.

Segui la diretta

Per chi volesse, a partire dalle 19, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.