WSI Smart Talk oggi alle 15, Trump manda i mercati in profondo rosso

Il discorso di ieri di Trump e le sue decisioni in tema di dazi fanno crollare i mercati. Ne parleremo in diretta a partire dalle ore 15:00 con Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, Angelo Drusiani, Advisor di Ersel banca privata e Coleman Kendall, economista americano, nella nuova puntata di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro.

I temi della puntata

In particolare, con gli ospiti della trasmissione odierna si cercherà di approfondire i possibili impatti sui mercati dopo lo scossone del Liberation Day, con l’annuncio di Trump sui dazi al 20% per l’Europa e al 34% per la Cina.

Segui la diretta

Per chi volesse, a partire dalle 15:00, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.