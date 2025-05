WSI Smart Talk, oggi alle 16.30 il focus su opportunità e rischi del Btp Più

Il 19 febbraio alle 16:30 torna WSI Smart Talk con una puntata imperdibile dedicata al Btp Più, intitolata “Vizi e virtù del Btp Più”, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, in cui si andranno ad analizzare opportunità e rischi del nuovo titolo di Stato italiano anche grazie alla presenza di esperti come Antonio Cesarano di Intermonte e Angelo Drusiani di Ersel.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Btp Più, tra innovazione e rischi

Im particolare il BTP Più è stato lanciato con l’obiettivo di attrarre gli investitori privati grazie a cedole garantite e un’opzione di rimborso anticipato dopo quattro anni. Tuttavia, la vera domanda è: si tratta di una scelta vincente per il risparmiatore o nasconde delle insidie? A rispondere al quesito saranno due esperti del settore: Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte; Angelo Drusiani, Advisor di Ersel Wealth Management. Insieme analizzeranno pro e contro del BTP Più, confrontandolo con altre opportunità presenti sul mercato obbligazionario, dai titoli di Stato internazionali ai corporate bond, fino ai fondi obbligazionari.

Segui la diretta sul tema

Per chi volesse, mercoledì dalle 16.30, la puntata sarà trasmessa in diretta streaming su Wall Street Italia e ci sarà la possibilità di interagire con gli ospiti attraverso domande in tempo reale. Un’occasione unica per approfondire un tema di grande attualità e capire se il Btp Più rappresenta davvero un’opportunità preziosa per i risparmiatori italiani.