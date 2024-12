Il comparto assicurativo rappresenta un tassello fondamentale per la crescita economica del Paese, in un mondo che evolve rapidamente sul fronte demografico e non solo. Questo in estrema sintesi uno dei messaggi principali lanciati nella nuova puntata di WSI Smart Talk dal titolo “L’importanza delle assicurazioni per pianificare il futuro”, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, che verrà trasmessa martedì 10 dicembre alle 15, e vedrà come ospite Emanuela Mantini, Chief Commercial Officer del Gruppo Helvetia Italia.

I temi discussi con Helvetia Assicurazioni

In particolare, grazie all’importante contributo offerto dall’esperta di Helvetia, nel corso della trasmissione verrà discusso come affrontare concretamente il cambiamento delle aspettative di vita e quindi dei bisogni della popolazione. Quali risposte stanno dando le assicurazioni e cosa si può fare per migliorare la situazione complessiva dell’Italia, un Paese storicamente sotto assicurato e che necessita anche di una svolta sul fronte culturale relativamente a queste tematiche.

Segui la diretta streaming online

Insomma, i temi trattati sono tanti e tutti rivolti a fare il punto sul futuro del Paese e tutti i supporti preziosi che le assicurazioni possono fornire in tal senso, l’appuntamento di martedì 10 dicembre regalerà sicuramente una visione a 360° su un fattore così importante anche per la sicurezza patrimoniale di tutti i risparmiatori. Per chi volesse, sarà possibile seguire direttamente da qui la live della nuova puntata di WSI Smart Talk.