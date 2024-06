La ricetta per il rilancio di Italia ed Europa passa per maggior investimenti, equilibrio nella politica sui tassi d’interesse e nella gestione della spesa pubblica. Questo in estrema sintesi uno dei messaggi principali lanciati nella nuova puntata di WSI Smart Talk dal titolo “Il tempo del disordine”, che verrà trasmessa oggi alle 15. Ospite del nostro direttore Leopoldo Gasbarro è Davide Serra, fondatore e amministratore delegato di Algebris Investments. Vediamo tutto nell’articolo.

I temi trattati

In particolare, in un contesto macroeconomico ancora turbolento sul fronte geopolitico, Italia ed Europa possono e devono rilanciarsi. In questo senso con Serra di Algebris abbiamo affrontato gli elementi principali che possono portare a crescere l’Eurozona passando ad esaminare alcune delle eccellenze imprenditoriali nostrane, senza tralasciare il discorso sull’evoluzione dei tassi d’interesse oltre che della spesa pubblica su cui pende sempre e comunque la spada di Damocle del debito pubblico. In tutto questo, abbiamo provato a immaginare un futuro sostenibile e positivo con un orizzonte fissato al 2030, in un viaggio ricco e interessante guidato dal racconto del manager italo-inglese.

Chi è Davide Serra

Davide Serra è fondatore e amministratore delegato di Algebris Investments, un asset manager globale con un focus storico sul settore finanziario lungo tutta la struttura del capitale. Fondata nel 2006, Algebris ha gradualmente ampliato le proprie competenze ed è entrata nei settori del credito globale, dell’equity italiana e della transizione verde per raccogliere un più ampio insieme di opportunità di valore. Davide, di cittadinanza italiana e britannica, è considerato uno dei massimi esperti al mondo in materia di servizi finanziari e viene spesso consultato da banchieri centrali e regolatori su temi politici, contribuendo attivamente al dibattito sulle riforme finanziarie. Inoltre, è stato insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Davide è presidente e amministratore della fondazione Hakuna Matata, organizzazione benefica inglese che ha fondato con la moglie e che si occupa di assistere i bambini orfani della Tanzania centrale. Davide si è laureato con lode all’Università Bocconi di Milano e ha conseguito un Master CEMS. Ha giocato a pallavolo a livello agonistico in Italia dal 1985 al 1990, fino a raggiungere la Serie A1, ed è un appassionato alpinista.

Segui la diretta

Insomma, i temi trattati sono tanti e tutti rivolti a quelli che sono le possibilità di rilancio di un’Italia e un’Europa ancora in grado di esprime eccellenze uniche al mondo nel campo imprenditoriale e finanziario, l’appuntamento di oggi regalerà sicuramente una visione a 360° su tali argomenti e i relativi risvolti. Per chi volesse, a partire dalle 15, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.