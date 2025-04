WSI Smart Talk alle 19, la risposta della Cina ai dazi affonda le Borse

Nuova appuntamento, oggi alle 19, con il format di approfondimento targato Wall Street Italia. Al centro dell’analisi, la reazione della Cina ai dazi imposti dagli Stati Uniti, che ha mandato nuovamente in tilt i mercati globali. Ne parleremo in diretta con Giuliano Noci, ProRettore per la Cina del Politecnico di Milano, Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte e Coleman Kendall, economista americano, nella nuova puntata di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro.

I temi della puntata

In particolare, con i listini europei e americani sotto pressione, approfondiremo le possibili conseguenze sul commercio mondiale e sulle strategie di investimento da adottare in questa fase. Un appuntamento da non perdere per chi vuole capire come orientarsi in una fase di forte volatilità. Non perdere la diretta sul nostro sito.

Segui la live

Per chi volesse, a partire dalle 19, sarà possibile seguire qui in tempo reale la nuova puntata di WSI Smart Talk.