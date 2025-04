WSI Smart Talk alle 19: la Bce taglia i tassi, la Fed prende tempo e Trump attacca Powell

Torna l’appuntamento con WSI Smart Talk, oggi alle 19 in diretta su Wall Street Italia. Dopo il primo taglio dei tassi della Bce, i riflettori si spostano sulla Fed, che per ora rimane ferma. Ma a infiammare il dibattito arriva anche Donald Trump, che attacca il presidente della banca centrale americana Jerome Powell: “Troppo lento nell’abbassare i tassi”.

I temi della puntata

Ne parleremo con un panel di ospiti d’eccezione: Giuliano Noci, ProRettore per la Cina del Politecnico di Milano, Angelo Drusiani, Advisor di Ersel Banca Privata, e Coleman Kendall, economista americano. E nel corso della trasmissione, a cura di Leopoldo Gasbarro, si farà il punto sulla situazione delle banche centrali, sui mercati obbligazionari, oltre alle novità sui dazi e scenari geopolitici.

Segui la diretta

Per chi volesse, come anticipato, dalle 19, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.