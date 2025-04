WSI Smart Talk alle 19: i mercati scendono dopo l’attacco alla Fed

Nella nuova puntata di WSI Smart Talk, in diretta oggi alle 19 sul nostro sito e i canali social., analizzeremo le forti reazioni dei mercati finanziari dopo l’attacco di Donald Trump alla Federal Reserve. Il tycoon ha duramente criticato la mancata riduzione dei tassi da parte dell’istituto guidato da Jerome Powell, scatenando nuove tensioni e vendite sui listini globali.

I temi della puntata

In particolare, nel corso della trasmissione, a cura di Leopoldo Gasbarro, a commentare la situazione, con analisi e scenari per gli investitori, ci sarà un panel di ospiti di primo piano: Angelo Drusiani, advisor di Ersel banca privata, Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, e Gianfranco Fabi, giornalista economico ed ex direttore de Il Sole 24 Ore.

Segui la diretta

Per chi volesse, come anticipato, dalle 19, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.