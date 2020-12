Wsi Smart Talk: alle 15 segui l’intervista a Giulio Tremonti

Per il ciclo WSI Smart Talk, le interviste segui oggi alle 15 su Wall Street Italia la video intervista all’ex ministro dell’economia Giulio Tremonti.

Con Tremonti verranno affrontati i temi del recovery fund e della proposta di patrimoniale avanzata da alcuni esponenti della maggioranza di governo.

In particolare si parlerà di come potranno essere utilizzati i 209 miliardi messi a disposizione dell’Italia dalla Commissione Europea e perchè le imposte patrimoniali straordinarie non rappresentano una soluzione per consolidare i conti pubblici italiani.