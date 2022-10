In anteprima del World Business Forum 2022, organizzato da Wobi (World of Business Ideas) e intitolato “L’Era delle idee”, che si terrà l’8 e 9 novembre 2022 a Milano, vi presentiamo uno dei grandi protagonisti del Forum, Tal Ben-Shahar, che durante il Forum toccherà un argomento di fondamentale importanza ovvero il benessere dei dipendenti al luogo di lavoro.

Tal Ben-Shahar é esperto di leadership e psicologia positiva, unisce i suoi studi scientifici, la sua ricerca accademica e i consigli di self-help con i suoi principi spirituali per insegnare alle persone come ottimizzare il successo e la felicità. Ben-Shahar ha conseguito un dottorato in comportamento organizzativo presso l’Harvard University, oggi è consulente e docente di executives di aziende multinazionali in tutto il mondo, compagnie della Fortune 500 e istituti di istruzione.

Inoltre, Ben-Shahar è il co-fondatore e chief learning officer di Happiness Studies Academy, Potentialife, Maytiv, e Happier.TV. Ha inoltre scritto due bestseller internazionali “Happier” e “Being Happy”. Il suo ultimo libro “Happier, No Matter What: Cultivating Hope, Resilience, and Purpose in Hard Times” è stato pubblicato nel maggio 2021.

Quali argomenti affronterà al World Business Forum e qual è il messaggio che vorrebbe diffondere alla business community?

Il messaggio più importante è che le aziende hanno bisogno di investire nel benessere dei propri dipendenti.

La maggior parte dei leader non riconosce il fatto che la felicità è un buon investimento per le organizzazioni. Come mai? Perché credono erroneamente che il successo porterà alla felicità. Il loro modello mentale è: Successo (causa) -> Felicità (effetto)

Ma quello che emerge dalla maggior parte delle ricerche é che il successo, nella migliore delle ipotesi, porta a un picco nei propri livelli di felicità, ma il picco è temporaneo, di breve durata.

E mentre il successo non porta al benessere, è vero il contrario: Successo (effetto) -> Felicità (causa)

Questa è una scoperta molto importante, in quanto ribalta la relazione di causa ed effetto e corregge l’errata percezione che così tante persone hanno. La ragione di quanto sopra è che quando proviamo emozioni piacevoli, siamo più creativi, più motivati, formiamo relazioni migliori e siamo fisicamente più sani.

Inoltre, è meno probabile che lascino l’organizzazione, quindi la felicità è un antidoto alla grande rassegnazione. Le organizzazioni dovrebbero investire nella felicità dei propri dipendenti come fine a se stessa e anche come mezzo per ottenere maggiori profitti. La felicità paga!

Qual è la sfida principale per le grandi società per creare un ambiente di benessere per i propri dipendenti?

Ecco alcune cose che i manager possono fare per aumentare i livelli di felicità.

Aiutare i dipendenti a identificare ed esercitare i propri punti di forza. Le persone che conoscono e usano i loro punti di forza sono più felici, più motivate e hanno più successo sul posto di lavoro.

Fornire ciò che la professoressa di Harvard, Amy Edmondson chiama sicurezza psicologica, ossia la sicurezza che nessun membro del team sarebbe imbarazzato o punito se parlasse, chiedesse assistenza o fallisse in un compito specifico. Quando i team leader creano un clima di sicurezza psicologica, quando i membri si sentono a proprio agio nel “fallire” e poi nel condividere e discutere i propri errori, tutti i membri del team possono imparare e migliorare. Al contrario, quando gli errori sono nascosti, è meno probabile che l’apprendimento abbia luogo e la probabilità che gli errori si ripetano è maggiore.

Incoraggiare i dipendenti a fare esercizio regolarmente. L’esercizio fisico regolare, appena tre sessioni settimanali di trenta minuti ciascuna, ha lo stesso effetto dei nostri farmaci psichiatrici più potenti. Il posto di lavoro sarà un luogo più felice, più creativo e meno stressante se i dipendenti inizieranno un regime di esercizio fisico.

Incoraggia i dipendenti a fare pause regolari durante il giorno e poi ad avere il tempo di riprendersi quando sono a casa. Essere “accesi” tutto il tempo non è utile per il singolo dipendente, né per l’organizzazione. In questo caso “di più non vuol dire meglio.” Abbiamo bisogno di ricaricare le nostre batterie psicologiche. Creatività e produttività in realtà diminuiscono quando non ci sono momenti di recupero durante il giorno (quindici minuti di fermo macchina ogni ora o due), la settimana (almeno un giorno libero) e l’anno (una vera vacanza una volta ogni sei o dodici mesi).

Ci può spiegare il “potere della positività”. Come si possa applicare alla nostra vita lavorativa?

Uno dei mezzi più potenti per aumentare la positività sul lavoro è trovare un senso in ciò che stiamo facendo. Significato e scopo stanno diventando sempre più importanti per le persone da trovare, nel loro lavoro e nelle loro case. È un senso di scopo che manterrà le persone nello stesso posto di lavoro e le guiderà a prestazioni migliori. E mentre i manager possono aiutare i dipendenti a trovare un senso al lavoro, si scopre che il dipendente di solito ha la capacità di creare uno scopo nel proprio lavoro. Come? Concentrandoci su ciò che conta per noi, cosa che non facciamo abbastanza spesso. Chiedersi che cosa facciamo che fa la differenza, dove stiamo contribuendo e perché ciò che facciamo è importante, può fare una grande differenza nella nostra esperienza complessiva di lavoro e di vita.