WOBI, Kellman Baxter: “tanti settori prospereranno grazie a Membership Economy”

L’economia della partecipazione sta trasformando i settori più disparati, da quello dei software, a quello dei media e delle dirette in streaming, ma anche in industrie più tradizionali come gli ospedali, i servizi finanziari, e i prodotti al consumo (con l’Internet of Things).

Insomma, interessa tutti i settori che dipendono dalle vendite e dal marketing e ch troveranno un modo di prosperare grazie alla membership economy. Robbie Kellman Baxter, Fondatrice di Peninsula Strategies LLC, ne ha parlato a Wall Street Italia durante il World Marketing & Sales Forum organizzato da WOBI all’Hotel Melia di Milano.

L’ex responsabile marketing dei prodotti della Silicon Valley, ed ex consulente di Netflix e di Yahoo!, è convinta – e ne ha discusso ampiamente in un libro – che la Membership Economy che sta dietro al successo di colossi come Netflix sia da paragonare alla Rivoluzione Industriale.