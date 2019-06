WOBI, Martha Rogers: “i clienti sono l’unica fonte di ricavi”

Se un’azienda riesce a conquistare la fiducia dei suoi consumatori, questi ultimi saranno pronti a pagare di più e anche i mercati alla fine premieranno l’impresa in questione. Lo sostiene Martha Rogers, esperta di strategie di business orientate al cliente, che ha citato una serie di ricerche sul tema in un’intervistata concessa a Wall Street Italia durante il World Marketing & Sales Forum organizzato da WOBI all’Hotel Melia di Milano.

“Le ricerche mostrano he i clienti sono disposti a pagare di più per società di cui si fidano e che vogliono avere esperienze con entità di cui si fidano”. Secondo l’analista di strategie di business, i clienti sono in fondo “l’unica fonte di ricavi di un’azienda”. Le attività di una società rendono di più e “le società fanno meglio se sono leader nella consumer experience“. A guidare l’indice S&P 500, spiega Rogers, sono proprio questo tipo di gruppi.