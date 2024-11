“What’s Next?”, oggi alle 16.15 torna l’appuntamento live con Cesarano

Giornata fiacca per Piazza Affari appesantita dallo stacco cedole dei dividendi, Wall Street ha vissuto una settimana negativa dopo il “Trump trade” e oggi riparte, intanto il petrolio vira leggermente al rialzo e il bitcoin raggiunge picchi record sopra i 91mila dollari. A Napoli, infine, va in scena il congresso Anasf importante per il mondo della consulenza finanziaria. Oggi alle 16.15 una nuova puntata del format video “What’s Next?”, in cui si parlerà di questi e tanti altri dei temi caldi di questa settimana sui mercati, con Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, e Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte. Dagli Usa si collegherà con noi anche Coleman Kendall, economista americano che potrà fornirci quello che è il punto di vista da Oltreoceano.

