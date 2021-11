Webinars UniCredit: puntare sull’azionario con i certificati

Nuovo appuntamento con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, giovedì 18 novembre ore 17.30.

Ospiti del Webinar Pietro Di Lorenzo, trader professionista e fondatore di SOSTrader, e Marco Medici, specialista prodotto UniCredit. Alla conduzione Valeria Panigada, giornalista di WSI.

Per iscriversi al webinar gratuitamente visita il nostro link.

Il webinar sarà l’occasione per imparare con i professionisti come sfruttare le opportunità sui mercati e selezionare le migliori strategie tra i certificati d’investimento. I mercati infatti hanno toccato livelli importanti registrando performance interessanti da inizio anno. In questo contesto, potrebbe essere efficace fare uno scrupoloso stock picking e adottare strategie operative con i certificati adatte a situazioni anche meno favorevoli, come alternativa valida all’investimento diretto sul mercato azionario.

Per ulteriori informazioni sui certificati Unicredit visita il sito.