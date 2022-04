Webinars UniCredit: mercati in risalita? Strategie a caccia di rendimento

Torna l’appuntamento mensile con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, mercoledì 13 aprile ore 16.00.

Ospiti del Webinar Pietro Di Lorenzo, trader professionista e fondatore di Sostrader.it, e Marco Medici, specialista prodotto UniCredit. A condurre sarà Valeria Panigada giornalista di WSI.

Il webinar sarà l’occasione per guardare ai mercati, che sembrano aver imboccato la via della ripresa dopo i minimi toccati a inizio marzo, ma che sono soggetti ancora ad alcune variabili. Da qui si cercherà di individuare le opportunità da cogliere e su cui impostare delle strategie operative, utilizzando i certificati di investimento di UniCredit. In particolare, i Maxi Cash Collect Worst of su panieri di azioni italiane ed internazionali.

