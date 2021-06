Webinars UniCredit: I settori e i megatrend candidati a primeggiare nel post-Covid

Torna l’appuntamento mensile con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, giovedì 24 giugno ore 17.00.

Ospiti del webinar Enrico Malverti, trader professionista membro del Comitato Direttivo di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica) e portfolio manager iscritto alla FCA (Financial Conduct Authority), e Marco Medici, specialista prodotto UniCredit.

A condurre sarà Valeria Panigada giornalista di WSI.

Il webinar sarà l’occasione per individuare quali settori e megatrend primeggeranno nello scenario post-Covid caratterizzato dalla ripresa economica, dai piani di stimoli lanciati negli Stati Uniti e in Europa e dal cambiamento di abitudini di consumo.

Una panoramica di mercato tra indici settoriali e singole storie su cui elaborare una strategia di investimento con i certificati. In particolare, i professionisti del settore selezioneranno le migliori opportunità all’interno dell’ultima emissione di Memory Cash Collect Worst of di Unicredit, come un’alternativa valida all’investimento diretto sul mercato azionario.

Per iscriversi al webinar gratuitamente visita il nostro link.

Per ulteriori informazioni sui certificati Unicredit visita il sito.