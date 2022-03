Webinars UniCredit: come difendersi dalla war inflation

Torna l’appuntamento mensile con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, in agenda giovedì 17 marzo alle ore 17.30.

Ospiti del Webinar Guido Gennaccari, fondatore di Trading Room Roma e docente al Master in Analisi Tecnica presso SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica), Vincenzo Gallo, direttore ufficio studi Certificati e Derivati, e Marco Medici, specialista prodotto UniCredit. A condurre Valeria Panigada, giornalista Wall Street Italia.

Per iscriversi al webinar gratuitamente visita il nostro link.

Il webinar sarà l’occasione per capire l’evoluzione dello scenario, alla luce del conflitto Russia-Ucraina, che sta alimentando le pressioni sui prezzi, soprattutto quelli delle materie prime, in un contesto inflattivo già complicato, e i timori per la crescita economica. Da qui, i professionisti del settore guarderanno ai mercati azionari per individuare le opportunità e formulare strategie operative di trading e investimento, anche attraverso la gamma dei certificati di UniCredit.

Inoltre, novità assoluta, per coloro che parteciperanno al Webinars Trading & Investimenti di UniCredit verrà regalato un numero del mensile Wall Street Italia in versione digitale. Il coupon omaggio, valido per scaricare online un mese gratuito del magazine, verrà mandato via email a fine evento.

Per ulteriori informazioni sui certificati Unicredit visita il sito.