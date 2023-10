Wealth Management, incertezza e fiducia tra gli investitori italiani

Le nuove sfide per i Wealth Manager

Nonostante la situazione gestibile, si aprono pertanto sfide importanti per gli operatori, tra cui le nuove soluzioni digital per l’apertura di rapporti finanziari e di investimenti. Ancora oggi il 61% degli italiani predilige il face-to-face, ma solo all’inizio: è compito del Wealth Manager avere a disposizione strumenti digitali validi per poter avere la situazione aggiornata del cliente in tempo reale.

Ma non tanto per il rapporto col cliente, quanto per il monitoraggio del proprio profilo finanziario: l’82% degli investitori di tutte le fasce di età richiede questa cura per i propri investimenti. E non solo per valutare le performance dei prodotti, quanto per la strutturazione del proprio portafoglio. Ne va anche della soddisfazione del cliente, altra sfida centrale per il consulente, specie con tutti i vari fallimenti bancari e le cattive gestioni dei patrimoni. Ma se il servizio alla clientela per i settori bancari e assicurativi è soddisfacente, non lo è per quanto concerne l’educazione finanziaria e i servizi di conciergerie o di lusso.

Da qui anche la necessità di maggior trasparenza per garantire fiducia e sicurezza nei confronti del cliente, anche tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e soluzioni digitali che rendano più efficiente la gestione della posizione. Anche ricorrendo all’Intelligenza Artificiale, come già in uso in diverse realtà SGR di alto profilo, come la JPMorgan Chase.