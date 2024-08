Warren Buffett scarica ancora BofA, fine della luna di miele?

Warren Buffett non ha finito di vendere Bank of America. La conglomerata di proprietà dell’investitore ultra90enne, la Berkshire Hathaway ha venduto un totale di 19,2 milioni di azioni BofA martedì, mercoledì e giovedì scorso per quasi 779 milioni di dollari a un prezzo medio di vendita di 40,52 dollari per azione, secondo un nuovo documento normativo.

Era già successo, e recentemente, che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett alleggerisse la sua posizione in Bank of America.

Buffett vende ancora quote di BofA

Il conglomerato ha scaricato le azioni della banca per 12 giorni consecutivi e le vendite totali hanno superato i 3,8 miliardi di dollari. I 942,4 milioni di azioni rimanenti hanno un valore di mercato di 37,2 miliardi di dollari alla chiusura di giovedì a 39,50 dollari.

Alla chiusura di giovedì, Bank of America è scesa al terzo posto nella lista delle partecipazioni più importanti di Berkshire, dietro ad Apple e American Express che attualmente è valutata 37,7 miliardi di dollari. Prima di questa ondata di vendite, BofA era da tempo la seconda maggiore partecipazione di Berkshire. Ma Berkshire rimane il maggiore azionista della banca con una quota del 12,1%.

Buffett ha notoriamente acquistato azioni privilegiate e warrant di BofA per un valore di 5 miliardi di dollari nel 2011, all’indomani della crisi finanziaria, rafforzando la fiducia nell’istituto di credito in difficoltà, alle prese con perdite legate ai mutui subprime. Nel 2017 ha convertito i warrant, rendendo Berkshire il maggiore azionista di BofA e giurando che sarebbe passato “molto, molto tempo” prima di vendere.

Il leggendario investitore disse allora che gli piacevano “molto” l’attività, la valutazione e la gestione della banca con sede a Charlotte.

Come sta andando in Borsa il titolo BofA

Il titolo della banca è sceso del 5,2% questa settimana, scendendo fino a 38,98 dollari nelle contrattazioni di giovedì, mentre i timori di recessione affliggono il settore finanziario. Da un anno a questa parte, BofA è in rialzo di oltre il 17%, sovraperformando l’indice S&P 500.

Pochi giorni fa BofA ha svelato i conti del secondo trimestre in cui ha registrato un utile netto pari a 6,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 7,4 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2023. I ricavi, al netto degli interessi passivi, sono stati pari a 25,4 miliardi di dollari, in aumento dell’1%. Il rapporto Cet1 è pari all’11,9%, 122 pb sopra il nuovo minimo normativo che entrerà in vigore il primo ottobre 2024. Bene le attività di investment banking. Agli azionisti è stato restituito un ammontare di 5,4 miliardi; 1,9 miliardi attraverso dividendi azionari ordinari e 3,5 miliardi di dollari attraverso riacquisti di azioni.

Ma non solo BofA. Berkshire Hathaway, sotto la guida di Warren Buffett, ha recentemente ridotto la propria partecipazione anche nella casa automobilistica cinese BYD. Il 16 luglio, Berkshire ha diminuito la sua partecipazione in BYD dal 5,06% al 4,94%. Questo potrebbe essere l’ultimo annuncio obbligatorio della vendita di azioni di BYD da parte di Berkshire, poiché le normative della Borsa di Hong Kong richiedono la comunicazione delle vendite solo finché la partecipazione rimane superiore al 5%.

Buffett scarica anche la cinese BYD

La riduzione della quota in BYD continua una serie di vendite iniziate nel giugno precedente, quando la partecipazione di Berkshire era passata dal 7,02% al 5,06%. Buffett aveva iniziato ad investire in BYD nel 2008, iniziando a ridurre la posizione solo nell’agosto 2022, dopo che il valore delle azioni era aumentato di oltre 20 volte rispetto al giorno dell’investimento iniziale. Questa decisione recente di vendere è stata influenzata dal rallentamento del settore delle auto elettriche e dall’introduzione di dazi da parte dell’Unione Europea sui produttori cinesi, inclusa una tariffa del 17,4% su BYD.

A marzo 2024, Berkshire Hathaway ha raggiunto una liquidità record di 189 miliardi di dollari, che potrebbe essere ulteriormente aumentata dopo le vendite recenti. I dati trimestrali che verranno pubblicati sabato 3 agosto forniranno maggiori dettagli sulla situazione finanziaria attuale della holding.