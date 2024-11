Warren Buffett rimescola le carte: i due titoli su cui sta puntando l’oracolo di Omaha

Dopo aver alleggerito le proprie partecipazioni in portafoglio, prima fra tutte Apple, Warren Buffett torna a guardarsi in giro a caccia di opportunità. Sono in particolare due le azioni su cui è finito lo sguardo del più noto degli investitori di Wall Street: la prima è Domino’s Pizza, nota catena americana di pizza, la seconda è invece Pool Corp., società specializzata nella distribuzione all’ingrosso di attrezzature e forniture per piscine.

Le due new entry

A rivelare le nuove partecipazioni di Buffett sono i 13F del terzo trimestre, documenti depositati presso la SEC, che forniscono agli investitori informazioni sulle posizioni degli investitori che gestiscono più di 100 milioni di dollari. Il documento mostra che ha aperto una posizione di 1,28 milioni di azioni Domino’s, per un valore di 549 milioni di dollari alla fine del periodo.che Buffett ha acquistato 404.057 azioni di Pool Corp, per un valore di 152 milioni di dollari alla fine del trimestre.

La notizia ha dato benzina ai due titoli che, da inizio anno, mostrano comunque una sottoperformance rispetto allo S&P 500. Le azioni Domino sono in rialzo di circa il 6% mentre quelle di Pool Corp. in calo dell’8%. Nello stesso periodo il benchmark Usa ha segnato un aumento del 25%. Negli ultimi mesi, le azioni di Domino’s hanno sentito il delle pressioni sulla spesa dei consumatori a basso reddito, mentre quelle di Pool Corp. sono state appesantite dalla domanda fiacca di piscine in un contesto in cui le persone sono più caute nelle spese discrezionali.

Cosa è cambiato il portafoglio nell’ultimo trimestre

Parlando di rimodulazione del portafoglio vale la pena ricordare che il numero di Berkshire Hathaway ha rimescolato ampiamente il suo portafoglio nel terzo trimestre, chiudendo diverse posizioni e aprendone altre. L’oracolo di Omaha ha comprato per la priva volta quote in Ulta Beauty e Heico, rispettivamente per 266 milioni di dollari e 185 milioni di dollari.

Tuttavia, la riduzione della posizione in Apple è stata la mossa più importante di Buffett nel terzo trimestre: con oltre 80 miliardi di dollari di azioni vendute, la posizione è stata circa dimezzata. L’investitore ha anche tagliato la sua posizione in Chevron di oltre 600 milioni di dollari. Contemporaneamente, Buffett ha aumentato significativamente la sua posizione in Occidental Petroleum, per un importo di oltre 450 milioni di dollari, mentre la sua posizione in Chubb aperta nel trimestre precedente, è stata rafforzata di circa 280 milioni di dollari. Ad oggi, secondo i media Usa, Buffett è seduto su una liquidità record di ben 325 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti (per lo più sotto forma di buoni del Tesoro).

La filosofia di Buffett

In generale, nella scelta delle società su cui investire, Buffett si affida a una filosofia di investimento chiamata value investing, che si distingue per la sua combinazione unica di analisi quantitativa e qualitativa, unita a una visione a lungo termine. Inizialmente, si concentrava su aziende sottovalutate in base a criteri numerici, come il rapporto prezzo/utili (P/E) e il valore netto degli asset. Tuttavia, nel corso degli anni, ha integrato anche aspetti qualitativi, come la qualità del management e il potenziale di crescita dell’azienda. Attraverso il value investing, Buffett ha dimostrato che è possibile ottenere rendimenti significativi investendo in aziende solide a prezzi ragionevoli, evitando le tentazioni della speculazione a breve termine.