Warren Buffett fa shopping e punta su due nuove società

Dopo aver scaricato Apple e Bofa, il leggendario investitore ultranovantenne Warren Buffett continua a far parlare di sè per i suoi affari. Questa volta, nel quadro di un’ampia ondata di vendite effettuate da Berkshire Hathaway nel secondo trimestre dell’anno, il conglomerato del mega-investitore Warren Buffett ha aggiunto due nuove partecipazioni al suo portafoglio.

Buffett compra questi due titoli

Secondo un documento normativo visionato da Bloomberg, Berkshire ha acquisito 690.106 azioni del rivenditore di cosmetici Ulta Beauty e 1,04 milioni di azioni della società aerospaziale Heico. Si tratta di piccole quote.

La partecipazione in Ulta vale circa 227 milioni di dollari, in base al prezzo di chiusura di mercoledì, mentre le azioni Heico sono state valutate circa 247 milioni di dollari. In reazione alla notizia, le azioni di Ulta, con sede a Bolingbrook, Illinois, sono salite del 12% a 369,25 dollari nella sessione di ieri. Heico, con sede a Hollywood, Florida, è avanzata del 2,8%.

Cosa c’è oggi nel portafoglio di Berkshire Hathaway

La Berkshire aveva già annunciato i maggiori cambiamenti al suo portafoglio azionario quando ha pubblicato i risultati finanziari all’inizio del mese. La società ha ridotto la sua partecipazione in Apple di quasi il 50% nell’ambito di un’enorme ondata di vendite nel secondo trimestre. In totale, Berkshire ha venduto 75,5 miliardi di dollari di azioni su base netta nel periodo. A metà anno, Apple rimane la sua maggiore partecipazione.

Berkshire ha anche ridotto la sua partecipazione in Bank of America, riducendo la posizione dell’8,8% da metà luglio, secondo i calcoli di Bloomberg. Inoltre, alla fine del secondo trimestre, la società deteneva 234,6 miliardi di dollari in Buoni del Tesoro USA a breve termine. Si tratta di un aumento dell’81% rispetto ai circa 130 miliardi di dollari detenuti alla fine del 2023.

La liquidità del conglomerato ha raggiunto la cifra record di 276,9 miliardi di dollari alla fine di giugno, e Berkshire ha faticato ad utilizzarla a causa dell’impennata dei prezzi delle azioni e della stagnazione dell’attività commerciale. In occasione dell’assemblea annuale degli azionisti della società, tenutasi a maggio, Buffett ha dichiarato di non avere fretta di spenderli “a meno che non pensiamo di fare qualcosa che presenti un rischio minimo e che possa farci guadagnare un sacco di soldi”.