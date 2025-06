Warren Buffett: cinque lezioni di investimento dall’ultima lettera agli azionisti

Come ogni anno, numerosi investitori attendono con ansia la lettera annuale di Warren Buffett, il leggendario investitore americano, ai soci di Berkshire Hathaway. Anche quest’anno, il documento, pubblicato insieme al bilancio annuale di Berkshire, offre preziosi spunti di riflessione, soprattutto per i più giovani, quelli che hanno il tempo dalla loro parte.

1 – Azioni vince contro cash

Le riserve di contanti di Berkshire Hathaway sono cresciute a un record di 334,2 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto all’anno precedente, suscitando speculazioni sui prossimi passi della holding. Nonostante questa enorme montagna di contanti, Buffett ha messo in chiaro che rimarrà fedele alla sua strategia di base: investire in “buone aziende”, principalmente americane con significative operazioni internazionali. In merito al timing, Buffett ha aggiunto che questo avverrà quando ci saranno le condizioni di mercato per farlo, sottolineando che le opportunità possono essere rare ma allo stesso tempo gratificanti.

2 – Scelte ponderate e niente panico

Buffett ha evidenziato un principio cardine della sua strategia di investimento, quello di effettuare selezioni ben ponderate e allo stesso tempo non farsi prendere dal panico. L’esempio più chiaro in tal senso arriva dal settore assicurativo, core business per la Berkshire, che ha dimostrato una notevole resilienza e crescita, nonostante le sfide poste da eventi catastrofici come incendi boschivi e uragani. Nel 2024, mentre più della metà delle 189 aziende di Berkshire ha visto un calo degli utili, il comparto assicurativo è emerso come un importante fattore di redditività. Buffett ha quindi sottolineato l’importanza di rimanere prudenti, tenendo i nervi ben saldi.

3 – Reinvestire i guadagni

Sebbene si possa essere tentati di spendere i risparmi esistenti per obiettivi a medio termine, come la proprietà di una casa, Buffett invita i giovani a risparmiare in modo costante, reinvestendo i rendimenti ottenuti.

Nella lettera di Buffett si legge:

“In minima parte, gli azionisti della Berkshire hanno partecipato al miracolo americano rinunciando ai dividendi, scegliendo così di reinvestire anziché consumare. In origine, questo reinvestimento era minuscolo, quasi insignificante, ma nel tempo è cresciuto a dismisura, riflettendo la miscela di una cultura del risparmio sostenuta, combinata con la magia della capitalizzazione a lungo termine”.

4 – Riconoscere gli errori

Buffett riconosce che gli errori sono inevitabili, ma al tempo stesso sottolinea l’importanza di correggerli prontamente piuttosto che ritardare e sperare che i problemi scompaiano.

“I problemi non possono essere ignorati- ricorda Buffett – Richiedono un’azione, per quanto scomoda possa essere”.

5 – Visione a lungo termine

Buffett rimane ottimista sugli investimenti azionari, sottolineando l’importanza di concentrarsi su investimenti a lungo termine piuttosto che sulle fluttuazioni di mercato a breve. Il finanziere americano contrappone il potenziale che deriva dal possedere buone aziende ai rischi di detenere contanti, che possono essere erosi dall’inflazione e dalle politiche fiscali governative.