Wall Street verso estensione orario: chiede alla SEC apertura 22 ore al giorno

Come New York, la città che non dorme mai, anche Wall Street si prepara a fare lo stesso. Le intenzioni dal New York Stock Exchange (NYSE), annunciate lo scorso venerdì, vanno infatti questa direzione, ovvero quella di estendere le negoziazioni sulla sua borsa digitale Arca a 22 ore al giorno, esclusi i festivi. Obiettivo: sfruttare il crescente interesse presente a livello globale nei confronti delle azioni statunitensi.

I nuovi orari dell’after-hour

Il piano del NYSE – ora la vaglio delle SEC, la Consob americana- consentirebbe agli investitori di negoziare tutte le azioni statunitensi, i fondi negoziati in borsa (ETF) e i fondi chiusi tra l’1:30 e le 23:30 di ogni giorno feriale, ad eccezione dei giorni festivi. Attualmente, le negoziazioni di Arca, piattaforma di punta per l’acquisto e la vendita di fondi negoziati in Borsa e di oltre 8.000 titoli quotati negli Stati Uniti, sono già estese: hanno infatti una finestra di attività più lunga del Nyse che va dalle 4 del mattino fino alle 8 di sera, mentre le negoziazioni regolari – quando i volumi sono generalmente più elevati – vanno dalle 9:30 alle 16 di pomeriggio. Se accettata dalla SEC, la proposta di estensione dell’orario potrebbe entrare in vigore nel 2025.

“L’iniziativa del NYSE di estendere le negoziazioni di titoli azionari statunitensi a 22 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, sottolinea la forza dei mercati dei capitali statunitensi e la crescente domanda dei nostri titoli quotati in tutto il mondo”, ha dichiarato in un comunicato Kevin Tyrrell, responsabile dei mercati del New York Stock Exchange.

L’interesse per il trading 24 ore su 24

L’annuncio del NYSE giunge in concomitanza con l’aumento dell’interesse per il trading 24 ore su 24, che è cresciuto in concomitanza con il Covid e il boom delle criptovalute: questi due fattori hanno contribuito a rendere più importanti le contrattazioni ‘overnight’ che permettono agli investitori di reagire agli eventi in tempo reale invece che dover attendere l’apertura degli scambi ufficiali.

L’anno scorso il broker online Robinhood (HOOD) ha lanciato una piattaforma di trading, che consente agli investitori di negoziare 43 azioni ed ETF popolari dalle 20.00 della domenica alle 20.00 del venerdì. Senza contare i mercati globali delle criptovalute, che operano 24 ore su 24, sette giorni su sette.