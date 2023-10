Wall Street Italia, il sommario del numero di ottobre 2023

È in online sulla App di Wall Street Italia (e a breve anche nelle edicole) il numero di ottobre 2023 del mensile di economia, finanza e consulenza finanziaria (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “E’ l’ora degli emergenti” è dedicata alla società di gestione abrdn. Secondo gli esperti azioni e obbligazioni dei Paesi emergenti possono rappresentare una interessante opportunità di investimento per i prossimi mesi.

Il dossier

Nel dossier “Rivoluzione lavoro” abbiamo esaminato le principali tendenze del mercato del lavoro in Italia e in particolare nel settore finanziario. Quali competenze sono richieste dalle aziende del settore e cosa offrono in termini di remunerazione.

Abbiamo poi intervistato Gianluca Bosisio, manager storico di Banca Mediolanum, che da gennaio sarà alla guida della filiale spagnola del gruppo fondato da Ennio Doris.

Real Estate

La sezione Real Estate si concentra sui piani futuri della merchant bank Davis & Morgan attiva nella gestione dei crediti bancari in sofferenza, gli Npl. L’azienda milanese punta sulla digitalizzazione dei processi e sul lancio di un nuovo fondo da 100 milioni di euro.

Advisory

Il 12 e 13 ottobre si tiene a Firenze l’Efpa Italia Meeting 2023. Ne abbiamo parlato con Nicola Ardente, vicepresidente di Efpa Italia, che ci ha anticipato i principali temi che verranno affrontati nella due giorni e le ultime novità sul fronte delle certificazioni per i professionisti della consulenza finanziaria.

Nelle pagine che seguono i componenti del comitato scientifico di Efpa Italia hanno messo in evidenza le principali tendenze che si stanno manifestando nel campo della gestione dei risparmi e della consulenza finanziaria.

In ottobre si tiene anche il Fee only Summit 2023 a Verona, dal 25 al 26 /10. L’evento, che riunisce gli operatori del mondo della consulenza finanziaria fee only e delle Scf, ha in agenza numerose tavole rotonde e interventi delle principali case di investimento internazionali.

Insurance

Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, ha raccontato le ultime novità della compagnia assicurativa milanese sul fronte della previdenza complementare e assistenza sanitaria nella terza età, problemi che riguardano sempre più da vicino gli italiani.

Private banking

Il mondo del private banking e dell’arte sono sempre più vicini. Per questo abbiamo ripercorso le tappe della carriera del mercate d’arte Beniamino Levi che ha creato il Dalì Universe, inziativa che raccoglie le principali opere di Salvator Dalì.

La tassazione del patrimonio finanziario lasciato in eredità è stata esaminata da Wall Street Italia per capire quando è possibile smobilizzare i titoli ricevuti nel caso di successione.

Investimenti

Con il noto investitore Dan Gramza abbiamo fatto il punto sulle quotazioni dell’oro e le possibili tendenze per i prossimi mesi di una delle asset class preferite dagli italiani.

Abbiamo poi esaminato con Leonteq, Unicredit e Vontobel le ultime emissioni di certificati per i risparmiatori italiani.

Grazie al contributo di Acepi abbiamo esaminato il funzionamento dei certificati a capitale protetto, totale o parziale, conosciuti con il nome di Equity Protection.

Imprese

Giuliano Mosconi, manager nel settore del lusso made in Italy, ci ha raccontato quali sono gli aspetti da tenere in considerazione per favorire il passaggio generazione all’interno delle aziende familiari in Italia. Al primo posto la necessità dell’imprenditore di separare il patrimonio familiare da quello dell’azienda.

Gli esperti di Deloitte hanno fatto il punto sugli scenari per il settore immobiliare italiano che deve adottare maggiori criteri di sostenibilità per rimanere competitivo nei prossimi anni.