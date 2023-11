Wall Street Italia, il sommario del numero di novembre 2023

È in online sulla App di Wall Street Italia (e a breve anche nelle edicole) il numero di novembre 2023 del mensile di economia, finanza e consulenza finanziaria (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “Effetto 3D per gli investimenti” è dedicata alla società di gestione Schroders. Deglobalizzazione, decarbonizzazione e demografia sono i tre fenomeni che stanno ridisegnando profondamente le logiche del business delle aziende e dei mercati finanziari. Luca Tenani, country head Italia di Schroders ci ha raccontato come applicarli anche alle scelte di investimento.

Il dossier

Nel dossier “Tutti i numeri della grande scommessa” abbiamo esaminato la situazione dei conti pubblici italiani alle prese con un debito sempre più elevato che rimane sotto la lente delle agenzie di rating. Nel frattempo lo spread continua a rappresentare il campanello di allarme per gli investitori circa la sostenibilità del debito e le misure prese da Palazzo Chigi per cercare di mantenerlo sotto controllo. Il recente aumento dei tassi di interesse ha ridotto i margini di manovra del governo italiano in attesa che vengano reintrodotti i parametri del Patto di stabilità europeo.

Insurance

La sezione si apre con un’intervista a Massimo Monacelli, general manager di Generali Italia. L’allungamento delle prospettive di vita fa emergere nuovi bisogni di protezione che possono essere soddisfatti con welfare aziendale e polizze assicurative.

Nelle pagine successive spicca il resoconto dell’evento digitale “Il valore delle assicurazioni” organizzato da Wall Street Italia che ha coinvolto i principali gruppi assicurativi italiani impegnati sia nel ramo vita che danni, con un focus particolare sul salvataggio della compagnia assicurativa Eurovita, ora Cronos Vita.

Advisory

La sezione Advisory si apre con un’intervista ad Alessandro Aspesi di PGIM Investments. Secondo il manager le prossime mosse delle banche centrali e una serie di fattori tecnici del mercato obbligazionario inducono a guardare con interesse questa asset class.

Ma non solo. Tra le opportunità di investimento a Oriente non c’è soltanto Pechino. Secondo gli esperti di Fidelity, le occasioni adesso vanno cercate anche in altri Paesi come Taiwan, Corea del Sud, Indonesia.

A seguire il resoconto della 14° edizione dell’EFPA Italia Meeting che si è tenuto a Firenze nel mese di ottobre. Dall’evento è emerso che la capacità di ascolto dei consulenti finanziari prevarrà ancora sulla tecnologia e l’intelligenza artificiale ma questi professionisti devono aggiornare le loro competenze per sfruttarle al meglio.

Che cosa è rimasto della finanza comportamentale? Secondo Enrico Cervellati l’aggettivo “comportamentale” potrebbe sparire perché questo approccio si integra con quello tradizionale e così in futuro parleremo solo di finanza, senza aggiungere ulteriori aggettivi.

Private

Con Maurizio Corsoni di Banca Finnat abbiamo esaminato nella sezione Private le ultime tendenze nel mondo della gestione di gradi patrimoni alle prese con l’elevata inflazione e passaggi generazionali.

L’arte non è solo pittura. Conosciuto per gli interventi di arte pubblica monumentale fondati sul rapporto tra scultura e ambiente circostante, Helidon Xhixha ha raccontato a Wall Street Italia il suo stile unico attraverso la manipolazione dell’acciaio inox riflettente.

Legal & Tax

Il private equity si apre all’acquisto di quote di minoranza nelle società italiane. Secondo Benedetto Lonato dello studio legale Lca si tratta di una soluzione adatta a quegli imprenditori e azionisti che desiderino dotare di risorse finanziare l’impresa per accelerarne la crescita senza però perderne il controllo.

Sempre nella sezione Legal & Tax abbiamo esaminato la tassazione delle criptovalute che sono considerate investimenti esteri e i proventi tassati come redditi diversi con aliquota al 26% sulle plusvalenze. In alcuni casi è però difficile il calcolo del costo storico.

Investimenti

La sezione si apre con un’intervista a Cathie Wood che ci ha raccontato i suoi progetti nel mondo dell’asset management. La guru americana degli ETF è sbarcata nel Vecchio Continente con l’acquisto del provider europeo Rize ETF.

La possibilità di negoziare h24, la ricerca conti di nuovi partner e l’attività di formazione per i risparmiatori sono i punti di forza del mercato paneuropeo dei certificati Spectrum Markets. Ne abbiamo parlato con Christophe F. Grosset, european sales director di Spectrum Markets.

Nel mondo dei certificati Vontobel torna sul secondario con i nuovi Memory Cash Collect Athena Recovery Certificate dotati di barriera a protezione del capitale tra il 40% e il 65%, potenziali rendimenti annui dal 5% al 10% e prezzo di emissione tra i 60 e i 70 euro mentre UniCredit Bank AG ha recentemente presentato un nuovo certificato Cash Collect Memory Step Down scritto su un mix di titoli del settore energetico e delle utilities.

L’articolo educational di Acepi si è concentrato sui certificati Maxi Cash Collect consentono di incassare gran parte del rendimento cedolare nella prima data di osservazione con cui sarà possibile compensare eventuali minusvalenze grazie alla natura di reddito diverso dello stesso.

Impresa

FNA, da 75 anni leader nel settore dell’aria compressa. Così si apre la sezione Impresa. Grazie ad una rinnovata gamma di prodotti in grado di abbattere i consumi energetici e i rumori il gruppo torinese guidato da Roberto Balma guarda al futuro con fiducia.

Ma non è tutto. L’efficientamento energetico del patrimonio edilizio non può fermarsi con la fine del Superbonus. L’intervista a Giacomo Cosmai, legale rappresentante di Micro Finance, sul ruolo del credito al consumo in questa fase.

Con Infinance abbiamo esaminato le mosse delle imprese per non rimanere stritolate in vista di un possibile credit crunch. Le imprese dovrebbero ottimizzare i flussi di cassa anche sacrificando gli sconti di fornitura, allungando anche la durata dei debiti finanziari.

Real Estate

Per l’immobiliare green il mercato non manca. La riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano attira i grandi operatori internazionali del settore. A Wall Street Italia Ardian ha svelato i suoi piani per raddoppiare la presenza nel nostro Paese.