Wall Street Italia, il sommario del magazine di ottobre 2024

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di ottobre 2024 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “Vince la consulenza di valore” offre un approfondimento su Allianz Bank Financial Advisors, dove Paola Pietrafesa, Amministratore Delegato di Allianz Bank FA, parla del valore della consulenza di qualità. La banca si distingue per la capacità di fornire soluzioni personalizzate in un periodo di grande incertezza economica, con un focus sulla gestione patrimoniale e previdenziale a lungo termine, grazie all’innovazione tecnologica e all’attenzione alle esigenze dei clienti.

Il dossier

Nel dossier dal titolo “Il valore della consulenza” abbiamo esplorato i fondamentali della professione del consulente finanziario, analizzando come la consulenza di qualità influisca positivamente sui risparmiatori. Attraverso uno studio condotto negli Stati Uniti, viene dimostrato come i clienti affiancati da un consulente ottengano risultati migliori, gestiscano meglio i loro risparmi e affrontino con maggiore serenità la pianificazione per la pensione. Non solo, uno studio del World Economic Forum svela i sei trend che delineeranno il futuro del consulente.

Advisory

Un’attenzione particolare è rivolta all’EFPA Italia Meeting 2024, evento di riferimento per i consulenti finanziari italiani, che si terrà a Firenze dal 3 al 4 ottobre. L’incontro sarà un momento di confronto sulle sfide attuali della consulenza finanziaria, con un focus sulle competenze tecniche e sulle emozioni che influenzano le decisioni dei clienti. Ne abbiamo parlato nell’intervista al vicepresidente dell’associazione Nicola Ardente. Non finiscono qui gli eventi dedicati agli advisor, nell’intervista a Luca Mainò, c’è l’invito a partecipare al Fee Only Summit di fine ottobre. Infine gli analisti di Morningstar hanno rilevato come gli investitori europei in ETF si concentrino troppo sui mercati a stelle e strisce.

Private banking

Nella sezione private banking, il numero di ottobre si concentra su Ersel, realtà specializzata nella protezione del patrimonio. L’intervista al manager Federico Taddei illustra come l’azienda stia offrendo un servizio di qualità ai clienti più esigenti, puntando su strategie personalizzate di protezione patrimoniale in un contesto di mercato complesso. Intanto, nel segmento si insidiando implacabile l’ondata dell’intelligenza artificiale, come hanno raccontato ai nostri microfoni gli esperti di Banca Generali, Riccardo Renna e Valentina Frezza.

Tax & Legal

La sezione Tax & Legal offre una panoramica sulle nuove normative europee per la protezione dei risparmiatori, con un focus sulla Retail Investment Strategy. Luca Di Lorenzi di A&O Shermann ha analizzato le future direttive che mirano a garantire maggiore trasparenza e tutela per gli investitori retail, introducendo nuovi standard di sostenibilità nelle catene del valore. Normative che cambiano rapidamente anche e soprattutto sul fronte della sostenibilità, come ha raccontato Paola Favati di Studio Rock.

Assicurazioni

Il settore delle assicurazioni viene esplorato attraverso l’intervista a Flavio Sestilli, presidente di Aiba, che ha sottolineato il ruolo crescente dei broker assicurativi, sempre più protagonisti nell’innovazione e nella consulenza. L’analisi si sofferma sull’importanza di una consulenza specializzata per garantire una protezione su misura per aziende e privati.

Investimenti

Nel campo degli investimenti, la sezione si apre con l’intervista a Fabio De Cillis, country head Italia di IG, che racconta l’interesse degli investitori per il trading H24. Poi, vengono messe in luce le nuove opportunità offerte dal mondo dei certificati. Kepler sottolinea l’importanza dell’analisi fondamentale, SocGen parla di un prodotto difensivo come il Magnet Lookback, Vontobel presenta i Cash Collect con airbag, strumenti creati per ridurre i rischi di mercato, mentre Unicredit introduce una nuova gamma di certificati con barriere protettive, pensati per l’investitore avverso al rischio.

Impresa

La sezione Impresa di ottobre si apre con l’intervista a Diego Deprati, AD di Cantieri Baglietto, simbolo di eccellenza italiana nella costruzione di yacht personalizzati. L’articolo esplora come l’azienda stia rispondendo alle richieste di una clientela sempre più esigente, puntando su innovazione e sostenibilità per rimanere competitiva a livello internazionale. Poi ci focalizziamo sull’Italian Tech Week di Torino, con l’intervista a Diyala D’Aveni, head of Vento, società co-organizzatrice dell’evento con Exor Ventures.

Infine con gli esperti di Infinance abbiamo esaminato alcune novità importanti emerse sul fronte fiscale per le imprese.

Real Estate

Il settore real estate analizza l’evoluzione del mercato immobiliare italiano, evidenziando l’importanza crescente della tecnologia e della consulenza nel settore. Ne abbiamo parlato con l’AD di Casavo, Giorgio Tinacci. Nell’intervista si sottolinea come investire nel mattone non sia più semplice come un tempo, e come sia fondamentale l’assistenza di un advisor immobiliare per gestire la fase d’acquisto e pianificare al meglio il proprio futuro finanziario.

Lifestyle

Infine, la sezione lifestyle offre uno sguardo sulle nuove tendenze del lusso, con uno speciale dedicato allo chef stellato Andrea Aprea e alle sue proposte culinarie d’avanguardia. Tra le novità hi-tech, spicca l’Audi A6 e-tron, con la sua autonomia record e il design innovativo, confermandosi uno dei modelli più attesi per gli amanti della tecnologia e dell’eleganza. Ma non solo. Di arte, moda, orologi e molto altro ne abbiamo parlato ampliamente nella sezione dedicata al lifestyle.