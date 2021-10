Wall Street: dieci titoli da “buy” per Ubs con potenziale di rialzo del 20%

In attesa della stagione delle trimestrali Usa a Wall Street, quella che alzerà il velo sugli utili del terzo trimestre e farà quindi luce su quali società sono state le migliori nel gestire le crescenti pressioni sui prezzi e problemi nella catena di approvvigionamento globale, gli analisti di UBS hanno messo nero su bianco i titoli delle società che, a loro avviso, hanno un potenziali di rialzo del 20% circa.

Prima di passare in rassegna i titoli finiti nella “convintion buy list” della banca elvetica, va sottolineato che, sono già numerose le società che hanno tagliato le stime sugli utili. Al momento le previsioni sugli utili aggregati per azione delle società S&P 500 sono per una crescita annua degli utili del 27% e delle vendite di circa 15 %.

Secondo gli esperti della banca d’affari elvetica, l’unica strada per tenere sotto controllo rendimenti di fronte a questo scenario è quello di aumentare i prezzi. Ma non tutte le società possono farlo se non vogliono perdere clienti.

Wall Street, dieci titoli con potenziale di rialzo sopra il 20%

Di fronte a questo scenario per nulla rassicurante, esistono tuttavia delle società, i cui titoli, complice la capacità di far fronte alle tempeste del mercato, hanno buone potenzialità di rialzo. Nella lista di UBS sono finiti dieci titolo che hanno almeno il 20% di potenziali di rialzo rispetto agli obiettivi di prezzo. Tutti hanno rating buy.

Le riportiamo in ordine alfabetico: