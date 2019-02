Venezuela, Boeing 777 russo “ritirerà 20 tonnellate d’oro”

Un misterioso Boeing 777 è atterrato martedì all'aeroporto di Caracas, Venezuela. La voce, circolata su media come Bloomberg The Telegraph , è che questo velivolo si sia recato per ritirare 20 tonnellate di oro provenienti dalle riserve della banca centrale venezuelana. A sostenerlo in un tweet è l'ex economista della banca centrale e parlamentare dell'opposizione Jose Guerra. Si tratterebbe di un trasferimento pari aldel Venezuela, un fatto che, se confermato, non sarebbe di poco conto. Ma il Cremlino, fra i pochi alleati rimasti al governo del socialista, è intervenuto per per smentire la questione. Il portavoce di Putin,, ha risposto alle domande dei cronisti esortandoli a “essere cauti con certe frottole”. Accertato è invece, dai programmi di tracciamento dei voli e da alcune foto Reuters, che il volo del Boeing 777 Nordwind Airlines si sia recato privo di passeggeri da Mosca a Caracas. Era la prima volta che tale rotta veniva coperta dal vettore. Qual è stato lo scopo del volo? Non è dato saperlo. Il “no comment” della compagnia aerea russa Nordwind, in risposta alle richieste di chiarimento dei media, non fanno che alimentare i dubbi e le speculazioni su questo volo Mosca-Caracas. Mentre il Venezuela si trova, si sprecano le teorie sui profili social locali. Fino a ipotizzare che sull'aereo fossero a bordo mercenari messi a disposizione dalla Russia per fronteggiare i disordini. La crisi è iniziata dopo il riconoscimento di Usa, Canada e numerosi Stati latino americani della presidenza di Juan Guaidó, leader dell'opposizione a Maduro. [caption id="" align="alignnone" width="1114"] Iperinflazione da paese in guerra: nel grafico il rincaro del prezzo di un caffé in Venezuela da agosto 2018 a oggi[/caption]