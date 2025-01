USA: inizia il Trump bis, come reagiranno i mercati secondo gli analisti

Al via oggi il secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, eppure sembra che sia in carica già da mesi secondo Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer, Banque Lombard Odier & Cie SA.

“Quando mai una nuova amministrazione è stata così attentamente osservata e, al contempo, così imprevedibile?” si chiede l’analista secondo cui nei giorni e nelle settimane a venire possiamo aspettarci una raffica di ordini esecutivi e sicuramente una maggiore volatilità dei mercati finanziari, man mano che gli investitori ne interpretano le implicazioni.

L’impatto delle nuove politiche dell’amministrazione sui mercati azionari statunitensi potrebbe essere positivo: utili aziendali solidi, combinati con una crescita economica robusta e nuove politiche, potrebbero portare i mercati azionari a salire ulteriormente, sottolinea Strobaek.

Nel breve termine, inizieremo a ottenere un’indicazione dello stato di salute delle aziende con l’avvio della stagione degli utili del quarto trimestre. Questo ci mostrerà come si sta evolvendo la spesa dei consumatori, che rappresenta il motore dell’eccezionale performance economica degli Stati Uniti. I rendimenti obbligazionari sono aumentati in risposta al timore di un’inflazione in ripresa? Riteniamo che la prima piccola flessione del mercato del 2025 sia legata a prospettive di crescita migliori, che sollevano dubbi su quanti tagli la Fed effettuerà quest’anno e su un aumento del premio per il rischio sovrano, legato alle preoccupazioni sul deficit degli Stati Uniti. Il Paese gode di una combinazione straordinaria di solidi fondamentali economici, prezzi stabili e un’occupazione robusta, senza segnali di rallentamento ciclico.