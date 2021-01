Unicredit: tempi stretti per successione di Mustier, ecco la short list

Unicredit: si stringono i tempi per successione di Mustier, ecco la short list

Si restringe la rosa dei candidati alla successione di Jean Pierre Mustier, a.d. dimissionario di Unicredit. Ci sono l’ex banchiere di Ubs Andrea Orcel, l’ex numero uno di Credit Suisse Tidjane Thiam e l’ex ceo di Commerzbank Martin Blessing tra i candidati alla carica di amministratore delegato di Unicredit.

Lo scrive il Financial Times indicando Orcel come uno dei favoriti, anche se su di lui pende il tema della causa da 112 milioni di euro con il Santander, mentre Thiam, impegnato nel lancio di una Spac, sarebbe indeciso sulla prospettiva Unicredit nonostante sia tra i preferiti del consiglio.

Tra i possibili candidati l’interno Niccolò Ubertalli, co-ad del commercial banking. Secondo il quotidiano Gb sarebbero stati valutati anche Marina Natale, ad di Amcon, e Matteo Del Fante, numero uno di Poste Italiane.

Sempre secondo il quotidiano britannico, il comitato incaricato di selezionare il nuovo amministratore delegato di Unicredit dovrebbe fornire oggi una short list, con meno di 10 candidati e con l’obiettivo di trovare il nuovo top manager entro la data del 10 febbraio.

Unicredit: Mps? Priorità è trovare successore di Mustier

Intanto, Cesare Bisoni, presidente uscente della banca milanese, in una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha confermato che il processo di individuazione è a buon punto.

“Il passaporto non ha importanza – spiega – E stiamo cercando un candidato con profonda conoscenza del banking in tutte le sue sfaccettature e uno stile di leadership inclusivo”.

Per quanto riguarda l’ipotesi di acquisizione del Monte dei Paschi, Bisoni ha poi spiegato che “il consiglio non accetterà mai alcuna operazione che non sia nell’interesse esclusivo del gruppo e dei suoi azionisti”.

Il presidente ha spiegato che al momento la priorità per l’istituto è però l’individuazione del nuovo a.d. e la presentazione della lista dei candidati al rinnovo del consiglio nella prossima assemblea dei soci.