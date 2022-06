Unicredit sottovalutato per analisti, c’è chi scommette su raddoppio del prezzo

Pioggia di buy su Unicredit da parte degli analisti, che continuano a considerare il titolo della banca italiana sottovalutato rispetto al potenziale di rialzo. Secondo la media degli analisti che coprono le azioni, Unicredit avrebbe un potenziale di rialzo del 25% rispetto ai prezzi attuali, che si aggirano poco sotto gli 11 euro.

Tra gli esperti, spicca l’outperform di Bnp Paribas che ha fissato a 20 euro il prezzo obiettivo, quasi il doppio dei corsi attuali. Buy da Goldman Sachs, che considera 18,5 euro il prezzo giusto. Buy arriva anche da Jefferies con un target price rivisto negli ultimi da 15 a 16 euro. Positiva anche la view di Morgan Stanley e Citi, che vedono rialzi fino a 16,5 e 14,5 euro.

Da inizio anno, il titolo è stato travolto dalle vendite (-25%). Tra i vari fattori che hanno fatto scattare le prese di beneficio, spicca la forte esposizione della banca milanese nei confronti del mercato russo.

La banca guidata da Andrea Orcel resta comunque al centro dei rumors su possibili fusioni e acquisizioni. A questo proposito, oggi, Philippe Donnet, Ceo del gruppo Generali, rispondendo a una precisa domanda durante la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario della Camera dei Deputati, ha messo a tacere le indiscrezioni che parlavano di un possibile matrimonio tra i due gruppi.

“Non c’è nessuna ipotesi di aggregazione tra Generali e Unicredit, nessun progetto, non entra nella nostra strategia perché non ha senso, parliamo di business completamente diversi: l’assicurazione e’ una cosa, una banca è un’altra cosa. Sarebbe un indebolimento di entrambe le societa’, e questo vale per qualsiasi banca, non soltanto per Unicredit – ha spiegato – Banca Generali è un’altra realtà, non fa prestiti, è una società di wealth management”.