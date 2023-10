UniCredit ha annunciato il lancio di Buddy R-Evolution, una nuova offerta che integra concierge, mobile banking, filiale remota e servizi on-demand in un’unica soluzione. Ecco tutti i dettagli sulla nuova piattaforma, disponibile dal primo trimestre del 2024.

Buddybank ad oggi

Buddybank è stata lanciata in Italia da UniCredit nel 2018 per venire incontro alle esigenze di quei clienti che necessitavano di una banca digitale facilmente accessibile, veloce ed efficiente.

Ad oggi serve 410 mila clienti, grazie anche ad un servizio di assistenza bancaria disponibile via chat, H24 e sette giorni su sette, nel quale sono impiegati circa 100 dipendenti a Milano e che gestisce circa 1.500 richieste al giorno.

La nuova Buddy R-Evolution di Unicredit

Buddy R-Evolution è una nuova “filiale remota”, che pone i clienti al centro offrendo loro una piattaforma digitale tecnologicamente avanzata, attraverso cui accedere come e quando vogliono al mondo UniCredit, ovunque si trovino.

I servizi a disposizione del cliente saranno potenziati, andando ad integrare i canali già esistenti, ovvero filiali fisiche, call center, internet e mobile.

Il tutto, con la massima discrezione e flessibilità, consentendo di accedere più facilmente a servizi bancari, incluse nuove funzionalità a costo zero, e servizi non bancari, come quelli immobiliari.

Il lancio di Buddy R-Evolution si inquadra nel piano di trasformazione digitale di UniCredit Unlocked, che prevede importanti investimenti in cloud, dati e tecnologia AI.

Le funzionalità aggiuntive di Buddy R-Evolution

La nuova Buddy R-Evolution, definita da Orcel come la “1951esima filiale” del Gruppo UniCredit, si pone come una soluzione complementare ai canali esistenti, aggiungendo una serie di funzionalità a discrezione del cliente, che potrà scegliere se passare alla nuova offerta aggiornando l’applicazione.

Innanzitutto, la nuova banca digitale metterà a disposizione la gamma di prodotti Unicredit esistenti, come conti, carte, finanziamenti, investimenti e assicurazioni.

Oltre al concierge via chat, i clienti potranno ricevere assistenza in remoto su finanziamenti e investimenti, dal lunedì al sabato mattina, oppure fissare un appuntamento con uno dei 750 agenti finanziari di UniCredit per una consulenza personalizzata, a casa o altrove, con orari flessibili.

Infine, gli utenti potranno anche usufruire di consigli professionali su tematiche immobiliari (cambiare/ristrutturare casa, efficienza energetica, etc.), attraverso la rete di UniCredit Subito Casa.

Andrea Orcel, Head of Italy e CEO del Gruppo UniCredit, ha affermato:

“Come banca ci impegniamo a mettere i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Questo significa che vogliamo servirli nel modo migliore. Abbiamo ascoltato le loro richieste: volevano una combinazione di assistenza digitale e impegno umano con i nostri team sul territorio. Volevano scelta e flessibilità. Volevano un modo migliore di fare banca. È questo che ha ispirato la creazione di Buddy R-Evolution, che risponde alle richieste dei clienti, offrendo loro un modo migliore di fare banca e permettendogli di gestire al meglio le loro finanze quotidiane.”

Conclude l’amministratore delegato:

“Il viaggio di Buddy R-Evolution è appena iniziato, e continueremo a migliorare ascoltando queste richieste. Questo lancio è una prova importante del nostro impegno a lavorare con i nostri clienti e a dare loro ciò che desiderano. Mettere i nostri clienti veramente al centro del nostro modo di fare business e l’impegno a realizzare una trasformazione digitale sono i pilastri fondamentali di UniCredit Unlocked. Buddy R-Evolution è una dimostrazione tangibile di come riusciamo a realizzare entrambe le cose”.

Trimestre in crescita e guidance rivista al rialzo per Unicredit

Il lancio di Buddy R-Evolution arriva pochi giorni dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali di Unicredit, che hanno evidenziato un altro set di dati positivi.

La banca di piazza Gae Aulenti ha registrato ricavi per 5,97 miliardi di euro, grazie anche ad un aumento del 45% del margine di interesse in scia ai rialzi dei tassi della Bce, e un utile netto di 2,32 miliardi, in aumento di oltre il 36%.

Unicredit ha rivisto ancora verso l’alto la guidance finanziaria per il 2023, stimando un margine di interesse pari almeno a 13,7 miliardi, con ricavi netti superiori a 22,2 miliardi, mentre la previsione sull’utile netto rimane pari o superiore a 7,25 miliardi, con l’intento di distribuire agli azionisti almeno 6,5 miliardi di euro.