Unicredit, Mustier rassicura i dipendenti ma la trasformazione del sistema bancario è solo all’inizio

Ieri le indiscrezioni di mercato sul maxi esubero previsto da Unicredit hanno messo in ambasce 10mila operatori della banca. Oggi la reazione opposta dei mercati, con il titolo che a Piazza Affari ha chiuso il rialzo del 2,65%. La ristrutturazione che si appresta a lanciare con il piano industriale 2020-23 che verrà presentato il prossimo 3 dicembre va nell’ottica della sicurezza dei conti e premia la banca. E’ la dimostrazione, semmai qualcuno avesse dubbi, che la trasformazione del sistema bancario è appena cominciata.

Dopo Deutsche Bank, Unicredit. La SLAVINA è partita. Ci vorranno mesi per comprendere cosa avrà lasciato alle sue spalle.

Per rassicurare i lavoratori in giornata Jean Pierre Mustier ha scritto agli 86 mila dipendenti, quasi per metà in Italia. Nella lettera l’ad chiarisce che UniCredit gestirà eventuali riduzioni di personale solamente attraverso prepensionamenti.

Scettici i sindacati. “La lettera inviata dall’ad Mustier ai dipendenti di UniCredit non ci rassicura affatto sulle intenzioni del gruppo riguardo all’occupazione” ha commentato il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani sulle voci diffuse ieri di nuovi esuberi e sulle rassicurazioni fornite dalla banca. Per Colombani “ogni operazione di taglio del costo del lavoro va respinta con forza.

Ciò di cui invece c’è bisogno è investire sul capitale umano. Finora Mustier ha scelto invece la strada di dismettere asset – da Pioneer a Fineco a Pekao – che garantivano elevati livelli di redditività. Una strategia miope di cui non possono essere i lavoratori a pagare il prezzo”.

La vicenda di Unicredit è comunque solo l’ultima di una lunga serie: dal 2001 al 2018 il numero totale di lavoratori che in Italia hanno lasciato il mondo bancario supera le 71.000 unità.

Il settore è infatti tra i più esposti nella sfida della digitalizzazione. È in corso una riduzione del numero degli sportelli fisici sul territorio in favore dei canali telematici (leggi questo articolo).

Ecco il testo della lettera inviata da Mustier ai dipendenti Unicredit: