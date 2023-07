Un meeting all’insegna delle intelligenze alternative

Nel corso dell’Efpa Italia Meeting 2023 che si terrà a Firenze il 12 e 13 ottobresi parlerà di come le tecnologie possono agevolare i professionisti della consulenza finanziaria

Con un focus sulla forza dirompente della tecnologia nel mondo della della consulenza finanziaria si apre la marcia d’avvicinamento all’Efpa Italia Meeting 2023, che si terrà 12 e 13 ottobre a Firenze, nel complesso congressuale di Villa Vittoria. L’evento, di cui Wall Street Italia è media partner, avrà come titolo “A.I. Alternative Intelligence. Ritorno al futuro del consulente finanziario”. Per capire i motivi di questa scelta ne abbiamo parlato con Marco Deroma, presidente di Efpa Italia.

Il titolo dell’Efpa Italia Meeting è “Alternative intelligence, ritorno al futuro del consulente finanziario”. A cosa è dovuta questa scelta?

La tecnologia sta diventando sempre più invasiva anche nella professione di tutti i giorni. Il richiamo è all’intelligenza artificiale che sta cambiando il mondo del lavoro e che potrà offrire, con tutti gli altri supporti tecnologici esistenti, un aiuto importante anche ai consulenti finanziari.

A noi piace giocare con le parole e avere sempre uno sguardo al futuro, quindi l’intelligenza non è solo artificiale ma anche alternativa perchè alla fine ci vuole sempre una mediazione dell’uomo per ottenere i risultati che ci prefiggiamo. In un settore, in cui la fiducia e la relazione con il cliente continuano ad avere un ruolo rilevante, gli interrogativi legati agli impatti delle nuove tecnologie sulla professione devono comunque riportare l’attenzione sull’identità del consulente finanziario, compreso quel bagaglio di competenze che lo rendono insostituibile alla macchina. Inoltre il titolo permette di mantenere un fil rouge con il tema dello scorso anno ovvero il metaverso, un altro elemento della tecnologia destinato influenzare la nostra professione.

Ci può anticipare qualche dettaglio sui temi che saranno trattati a Firenze?

Durante la due giorni porteremo sul palco punti di vista interessanti, risposte autorevoli e momenti di approfondimento di alto livello, coerentemente con l’elevato standard di qualità che da sempre caratterizza gli intenti e gli obiettivi di Efpa Italia. Stiamo ancora definendo il programma nel dettaglio, posso anticipare che ci saranno ospiti di rilievo del mondo dell’economia e numerose tavole rotonde sui temi di attualità.

Non mancheranno poi gli interventi delle società di gestione sui temi di mercato. La due giorni sarà anche un’importante occasione per fare un’ampia riflessione sullo stato della professione, anche alla luce di un momento storico in cui si è chiamati ad affrontare nuove sfide e a confrontarsi con un mondo in continua evoluzione.

A chi è rivolto l’Efpa Italia Meeting?

Possono iscriversi alla due giorni di Firenze tutti coloro che sono interessati ad approfondire il mondo delle certificazioni Efpa Italia, consulenti certificati e non. Il mio invito è rivolto anche al mondo dei bancari e dei consulenti finanziari indipendenti che iniziano a rappresentare una parte importante dei nostri professionisti certificati. Voglio ricordare che la partecipazione ai diversi momenti consentirà di ottenere i crediti per il mantenimento delle certificazioni.

Come sta evolvendo il numero di consulenti certificati Efpa?

Il 2022 è stato l’anno della ripresa dopo la pausa legata al Covid. Abbiamo raggiuto i 10.185 professionisti certificati e in questo contesto spicca il forte interesse per la certificazione Efpa Esg Advisor che ha raggiunto le 4.187 unità. Visti i primi numeri del 2023 ritengo che anche l’anno in corso si chiuderà con un’ulteriore crescita del numero di certificazioni.

