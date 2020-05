UBI alla Consob: ‘condizioni cambiate, ops Intesa inefficace”

Ubi Banca fa luce sull’Ops lanciata da Intesa SanPaolo, dopo la pubblicazione di un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore sotto il titolo ‘Ubi-Intesa, sul tavolo Consob la richiesta di sospensione’ che, secondo l’istituto di credito, contiene informazioni che “non rispondono a verità”.

“Fra esse, in particolare, quella per cui Ubi Banca – precisa in una nota l’Istituto- avrebbe sottoposto all’attenzione di Consob la circostanza che una delle ‘condizioni ostative’ dell’offerta pubblica di scambio promossa da Intesa Sanpaolo si sarebbe verificata in quanto ‘gli effetti del covid-19 hanno contribuito a far deteriorare il profilo finanziario e creditizio’ della stessa Ubi Banca”.