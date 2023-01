Twitter citato in giudizio per non aver pagato l’affitto

Twitter è stata citata in giudizio dal suo proprietario di San Francisco, California Property Trust, per non aver pagato 136.250 dollari di affitto. A dicembre, l’azienda di social media è stata informata che sarebbe stata inadempiente del contratto di affitto del 30° piano dell’Hartford Building, situato al 650 di California Street a San Francisco, se non avesse pagato l’affitto arretrato entro cinque giorni. Questa settimana è stata presentata una denuncia contro Twitter per non aver rispettato l’ingiunzione di pagamento.

I mancati pagamenti dell’affitto fanno seguito a quanto riportato il mese scorso, secondo cui Twitter ha smesso di pagare l’affitto di tutti i suoi uffici globali “per settimane”, in quanto Musk sta applicando misure di riduzione dei costi. L’azienda ha anche smesso di pagare l’affitto della sede di Seattle, rischiando lo sfratto.

Il miliardario si è persino sbarazzato degli addetti alle pulizie degli uffici di Twitter a New York e ha cancellato il servizio di pulizia della sede di San Francisco all’inizio del mese, dopo che gli addetti avevano scioperato per ottenere un accordo migliore. Di conseguenza, i dipendenti di Twitter hanno dovuto portarsi la carta igienica al lavoro perché Musk continua a “tagliare i costi come un matto”.

Musk non ha pagato l’affitto della sede di San Francisco, ha chiuso quattro piani e ha spostato tutto il personale su due piani. La società di social media sta anche affrontando una causa per il presunto mancato pagamento di un conto di 197.725 dollari per due voli in jet privato presi da Musk durante la sua prima settimana come ceo.

Musk ha aggiunto che Twitter è sulla buona strada per avere un “flusso di cassa negativo” di circa 3 miliardi di dollari nel 2023, citando un ambiente pubblicitario depresso e l’aumento dei costi, come il pagamento del debito.

I tagli sono probabilmente all’origine dell’interruzione di servizio di Twitter della scorsa settimana, la prima di una certa entità dopo l’acquisizione da parte di Musk. La scorsa settimana, decine di migliaia di utenti in tutto il mondo non hanno potuto accedere a Twitter o utilizzare le sue funzioni principali per diverse ore.

A novembre, Musk aveva avvertito i dipendenti di una possibile bancarotta di Twitter se non fosse riuscito a incrementare le entrate da abbonamenti per compensare il calo delle entrate pubblicitarie.