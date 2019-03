Tutte le case in vendita a un euro in Italia: dove si trovano

Case a 1 euro è l’iniziativa partita da alcuni comuni italiani, con l’intento di contrastare l’abbandono da parte della popolazione e far rivivere le aree in difficoltà. Trattasi di vendite concluse con una contropartita di denaro inferiore al valore di mercato, anche a zero.

Come funziona il programma

Gli immobili vengono ceduti in donazione ai Comuni che tramite asta pubblica vendono alla cifra simbolica di 1 euro. In altri casi sono le amministrazioni comunali che si fanno garanti per i proprietari di tali immobili. I Comuni che hanno aderito all’iniziativa finora sono una quindicina e vanno da Nord a Sud: Borgomezzavalle (Verbano Cusio Ossola), Zungoli (Avellino), Fabbriche di Vergemoli (Lucca), Nulvi (Sassari) e altri.

Dove trovare le offerte di case a 1 euro

Le case in vendita a un euro si possono trovare anche nelle regioni più belle e turistiche d’Italia, come la Toscana, la Sicilia e la Sardegna. Il sito del progetto ha messo in fila tutti i comuni che hanno aderito all’iniziativa.

Lecce nei Marsi (L’Aquila), Abruzzo

Zungoli (Avellino), Campania

Patrica (Frosinone), Lazio

Cantiano (Pesaro Urbino), Marche

Borgomezzavalle (Verbano Cusio Ossola), Piemonte

Carrega Ligure (Alessandria), Piemonte

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), Toscana

Montieri, (Grosseto), Toscana

Ollolai (Nuoro), Sardegna

Nulvi (Sassari), Sardegna

Mussomeli (Caltanisetta), Sicilia

Gangi (Palermo), Sicilia

Regalbuto (Enna), Sicilia

Salemi (Trapani), Sicilia

Sambuca (Agrigento), Sicilia

La disciplina fiscale

Quale disciplina fiscale si applica a tali cessioni lo spiega il Consiglio nazionale del notariato con lo studio n. 122-2018/T. Il documento in sintesi sottolinea che la disciplina tributaria applicabile è quella ordinariamente prevista (Iva o imposta di registro) agli atti a titolo oneroso.

La cessione immobiliare a prezzo irrisorio, dice lo studio, è un’operazione a prestazioni corrispettive, a prescindere dal prezzo praticato, a condizioni bilanciate e quindi la stessa risulta assoggettabile all’imposizione proporzionale, in ossequio alla disciplina speciale degli atti di trasferimento aventi a oggetto i beni immobili.

Soltanto nel caso in cui il contratto sia riconducibile come un negozio «misto» con donazione si potrebbe nutrire il dubbio di un trattamento tributario diverso. In sostanza per i notai la vendita a prezzo irrisorio di un immobile non inficia l’operazione.