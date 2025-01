Trump, tutto quello che c’è da sapere sull’inauguration Day alla Casa Bianca

Tutto pronto per l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il neo presidente, eletto durante l’Election Day dello scorso novembre, si trasferirà lunedì 20 gennaio a Washington dopo aver prestato giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Il giorno dell’insediamento prevede una cerimonia formale di giuramento, oltre a spettacoli musicali, una parata celebrativa e anche momenti di danza. Anche il vicepresidente eletto JD Vance presterà giuramento, unendosi a Trump sul palco per dare ufficialmente inizio alla nuova amministrazione.

Che cos’è l’Inauguration Day

L’inaugurazione è la cerimonia formale che segna la fine del mandato di un presidente e l’inizio dell’amministrazione del suo successore. È la parte più importante della transizione di potere tra i leader di governo a Washington. Parte fondamentale della cerimonia prevede che il presidente eletto reciti il giuramento:

“Giuro solennemente che eseguirò fedelmente l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.

Anche se ha vinto le elezioni a novembre, Trump diventa ufficialmente il 47° presidente una volta pronunciate queste parole. Si tratta del secondo mandato di Trump che, in precedenza è stato il 45° presidente tra il 2017 e il 2021. Anche Vance presterà giuramento prima di assumere formalmente la carica di vicepresidente.

Cosa succede durante il giorno dell’insediamento

Il secondo giorno di insediamento di Trump inizierà con una funzione nella chiesa di St. John a Lafayette Square, una chiesa storica di Washington, seguita da un tè alla Casa Bianca.

Trump si recherà poi nella President’s Room, vicino all’aula del Senato, per firmare i documenti chiave e in seguito parteciperà poi a un pranzo organizzato dal Comitato congiunto del Congresso per le cerimonie inaugurali. Seguirà una parata che dall’edificio del Campidoglio percorrerà Pennsylvania Avenue fino alla Casa Bianca.

Tra gli ospiti musicali la cantante country ed ex vincitrice di American Idol Carrie Underwood che eseguirà America the Beautiful durante la cerimonia. Anche il cantante country Lee Greenwood – amico e collaboratore di lunga data di Trump – si esibirà alla cerimonia di insediamento, così come il cantante lirico Christopher Macchio. Attesi anche i Village People. Tra gli altri artisti partecipanti Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean e Rascal Flatts. Si esibirà anche Gavin DeGraw.

Le autorità si aspettano che a Washington DC si presentino circa 200.000 persone, tra cui sostenitori di Trump e manifestanti. Saranno presenti anche molti senatori e membri della Camera degli Stati Uniti, oltre agli ospiti dell’amministrazione entrante.

Dopo Trump, Vance e le loro famiglie, i partecipanti più importanti sono il presidente e il vicepresidente uscenti. Vedremo quindi il presidente Biden e la vicepresidente Kamala Harris – che ha perso le elezioni di novembre contro Trump – con i rispettivi coniugi Jill Biden e Doug Emhoff. Gli ex presidenti e le first lady sono spesso presenti nella lista degli invitati, ma l’ex first lady Michelle Obama salterà l’inaugurazione di quest’anno, secondo il suo ufficio stampa. Attesi Barack Obama e George e Laura Bush.

Tra gli ospiti Musk, Bezos e Zuckerberg

Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg parteciperanno all’insediamento del Presidente eletto Donald Trump. I tre avranno un posto di rilievo alla cerimonia, seduti insieme con altri ospiti di rilievo, tra cui i candidati al gabinetto di Trump e i funzionari eletti. Musk ha dichiarato su X di essere “onorato” di avere un posto di rilievo all’inaugurazione.

I tre titani della tecnologia hanno tutti cercato di guadagnarsi il favore di Trump nell’ultimo anno, con Musk che ha donato più di un quarto di miliardo di dollari in fondi per la campagna elettorale di Trump. Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX – e co-capo di un nuovo organo consultivo dell’amministrazione Trump chiamato Dipartimento per l’efficienza del governo – è stato spesso al fianco del tycoon, da quando lo ha appoggiato per la presidenza a luglio.

Zuckerberg, CEO di Meta, questo mese ha riorganizzato il suo staff interno e le sue politiche di moderazione dei contenuti per allinearsi all’amministrazione repubblicana entrante. Meta ha anche donato un milione di dollari al fondo per l’inaugurazione di Trump.

Bezos, fondatore di Amazon e presidente esecutivo, ha deciso lo scorso autunno che il Washington Post, di sua proprietà, non avrebbe appoggiato la corsa presidenziale, ma Amazon ha contribuito con 1 milione di dollari al fondo per l’inaugurazione di Trump. I tre uomini sono tra le persone più ricche del mondo, con fortune basate sul boom tecnologico degli ultimi due decenni. Musk è al primo posto, Bezos al secondo e Zuckerberg al terzo, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Il loro patrimonio netto complessivo è di 885 miliardi di dollari secondo Bloomberg.