Trump torna ad attaccare Powell (FED): “è un perdente”. Wall Street al tappeto, dollaro a picco

Nuovo pesante affondo di Donald Trump nei confronti del presidente della Fed, Jerome Powell, “colpevole” – a suo dire – di non aver ancora tagliato i tassi d’interessi e per questo ribattezzato “Mr. Troppo Tardi”.

“Molti invocano tagli preventivi ai tassi. Con i costi energetici in forte calo, i prezzi dei generi alimentari (incluso il disastro delle uova di Biden!) sostanzialmente più bassi e la maggior parte delle altre ‘cose’ in calo, l’inflazione è praticamente nulla – ha scritto il presidente Usa su Truth – con questi costi in così netto calo, proprio come avevo previsto, non può esserci quasi inflazione, ma può esserci un rallentamento dell’economia a meno che Mr. Troppo Tardi, un grande perdente, non abbassi i tassi di interesse, ora. L’Europa ha già tagliato i tassi sette volte. Powell è sempre stato Troppo Tardi, tranne nel periodo elettorale quando abbassò i tassi per aiutare il sonnolento Joe Biden, poi Kamala, a essere eletto. Come ha funzionato?”. Indice Trump vuole silurare Powell …che sul taglio dei tassi non ci sente

Trump vuole silurare Powell

Mentre va in scena l’ultimo attacco via social, Wall Street Journal riporta che, alla Casa Bianca, si parlerebbe da mesi della possibilità che Trump possa licenziare il governatore della Fed. Ipotesi che, secondo molti osservatori, appare irrealizzabile in quanto il presidente americano non avrebbe l’autorità per farlo. Nonostante questo, Trump appare certo di poterlo cacciare.

Il presidente Usa ne avrebbe discusso anche con l’ex governatore della Fed Kevin Warsh, al quale avrebbe paventato la possibilità di poter assumere le redini della banca centrale. Warsh, così come il segretario al Tesoro Scott Bessent, avrebbero sconsigliato di rimuovere Powell: farlo metterebbe in dubbio l’affidabilità degli Stati Uniti e creerebbe tensioni sui mercati.

Ieri se ne è avuto un assaggio. Wall Street ha infatti chiuso la seduta in rosso: il Dow Jones ha perso il 2,48% a 38.170,41 punti, il Nasdaq ha lasciato sul terreno il 2,55% a 15.870,90 punti mentre lo S&P 500 ha segnato -2,36% a 5.158,20 punti. In una giornata in cui le borse europee sono chiuse per le festività pasquali, ieri è continuata la discesa del dollaro: l’euro si èattesta a quota 1,1544 dollari (dopo un massimo di 1,1572 $), il livello più alto dal novembre 2021.

L’agitazione dei mercati globali ha spinto gli investitori ad affollare i beni rifugio come l’oro, che lunedì ha raggiunto un prezzo record, mentre il rendimento del Tesoro decennale di riferimento è salito.

Powell però sul taglio dei tassi non appare affatto convinto. Gli effetti dei dazi – secondo il numero uno della FED – potrebbero andare oltre le attese, con impatto sull’economia. E a caduta sull’occupazione. Non solo. Temendo un rialzo dell’inflazione a causa dei dazi, il governatore della banca centrale Usa ha ribadito di recente che la FED è in una “buona posizione per attendere maggiore chiarezza” prima di agire, confermando quindi che i tassi resteranno per ora fermi.

Un taglio alla riunione di maggio, secondo gli analisti, appare al momento impossibile, mentre qualche chance si sarebbe per il meeting di giugno. L’ipotesi più probabile comunque è che la Fed si mantenga in posizione attendista almeno fino a quando non saranno trascorsi i 90 giorni di pausa dei dazi reciproci decisi da Trump per favorire i negoziati.