Trump sceglie Kevin Hassett per guidare il Consiglio economico nazionale Usa

Inizia a comporsi la nuova amministrazione di Donald Trump. Dopo aver indicato come nuovo Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, il noto hedge fund manager Scott Bessen, il presidente eletto Donald Trump ha nominato Kevin Hassett alla presidenza del Consiglio economico nazionale.

Kevin Hassett: chi è

Tra i principali consiglieri economici del primo mandato di Trump alla Casa Bianca, contribuendo a definire la politica economica nazionale e internazionale, Hassett ha guidato il CEA, ossia il Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, che consiglia il Presidente sulla politica economica, dal 2017 al 2019.

Dopo essersi dimesso dal CEA, Hassett è tornato brevemente al governo per dare una mano durante la crisi dettata dalla pandemia COVID.

Attualmente amministratore delegato del Milken Institute e Brent R. Nicklas Distinguished Fellow in Economia presso la Hoover Institution dell’Università di Stanford, Hassett ha conseguito un dottorato in economia presso l’Università della Pennsylvania. È stato il principale consigliere economico di John McCain nelle primarie presidenziali del 2000 e consigliere economico senior delle campagne di George W. Bush nel 2004, di McCain nel 2008 e di Mitt Romney nel 2012. In precedenza, Hassett è stato direttore di ricerca presso l’American Enterprise Institute ed è stato economista senior presso il Board of Governors della Federal Reserve.

Hassett e il coautore James K. Glassman hanno attirato l’attenzione nel 1999 per il loro libro “Dow 36.000: The New Strategy for Profiting from the Coming Rise in the Stock Market”, pubblicato non molto tempo prima dello scoppio della bolla delle dot.com. I due, che solo un anno prima avevano affermato che il Dow Jones Industrial Average avrebbe potuto superare i 35.000 punti, nel loro libro affermarono che il Dow avrebbe potuto raggiungere i 36.000 in circa cinque anni. Il Dow ha chiuso sopra i 35.000 per la prima volta nel 2021 e la scorsa settimana ha chiuso a 44.860,31.

Il 62enne Hassett ha anche collaborato con il genero di Trump, Jared Kushner, in materia di immigrazione e ha appoggiato una mossa per porre fine alle deroghe alle sanzioni per i Paesi che acquistano petrolio iraniano.

Jamieson Greer nominato rappresentante commerciale degli Stati Uniti

La nomina di Hassett avviene mentre Trump ha rinnovato la sua promessa di aumentare le tariffe di un ulteriore 10% su tutte le merci cinesi che entrano negli Stati Uniti e di imporre tariffe del 25% su tutti i prodotti provenienti da Messico e Canada.

Trump ha dato l’annuncio della sua nomina in un post su Truth Social, nominando anche l’avvocato Jamieson Greer come rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Nell’annunciare la nomina di Greer, Trump ha affermato in un comunicato che l’avvocato è stato determinante nel suo primo mandato per imporre tariffe alla Cina e ad altri e per sostituire l’accordo commerciale con Canada e Messico, “rendendolo quindi molto migliore per i lavoratori americani”.

In precedenza Greer è stato capo dello staff di Robert Lighthizer, l’ex rappresentante commerciale di Trump, profondamente scettico nei confronti del libero scambio ed attualmente è socio dello studio legale King & Spalding di Washington.

Che cos’è il Consiglio economico nazionale USA

Il Consiglio economico nazionale (CNE) è stato istituito nel 1993 per consigliare il Presidente sulla politica economica degli Stati Uniti e del mondo. Fa parte dell’Ufficio esecutivo del Presidente. In base a un ordine esecutivo, il Consiglio ha quattro funzioni chiave:

coordinare la definizione delle politiche per le questioni economiche nazionali e internazionali;

fornire consulenza al Presidente in materia di politica economica;

garantire che le decisioni e i programmi politici siano coerenti con gli obiettivi economici del Presidente;

monitorare l’attuazione dell’agenda di politica economica del Presidente.

Lavorando con i responsabili di molti dipartimenti e agenzie dell’amministrazione, il Direttore del NEC coordina e implementa gli obiettivi di politica economica del Presidente. Il Direttore è coadiuvato da uno staff di esperti di politica economica in vari settori, tra cui: infrastrutture, industria manifatturiera, ricerca e sviluppo, piccole imprese, regolamentazione finanziaria, edilizia, tecnologia e innovazione, politica fiscale.

Il Presidente Biden ha nominato Lael Brainard direttore del Consiglio economico nazionale.