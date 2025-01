Trump: non basta la meme coin, ora si lancia nei servizi finanziari

Trump Media and Technology Group, società di social media controllata dal presidente statunitense Donald Trump, fa il suo debutto nel settore dei servizi finanziari con il lancio del marchio fintech Truth.Fi. La notizia arriva pochi giorni dopo il lancio della meme coin di Trump, lanciata poco prima dell’insediamento e che ha portato a guadagni sulla carta di miliardi di dollari per la Trump Organization e le sue affiliate. E all’indomani del lancio di X Money lanciata da Elon Musk.

Collaborazione con Charles Schwab

Il progetto Truth.Fi è stato sviluppato in collaborazione con Charles Schwab, una delle più grandi società di intermediazione finanziaria degli Stati Uniti. Schwab fornirà consulenze generali sugli investimenti e sulla strategia dell’azienda, sebbene non siano stati specificati i dettagli sui prodotti di investimento.

Quello che si sa è che l’investimento iniziale previsto per Truth.Fi è di 250 milioni di dollari, e sarà destinato a prodotti e servizi, che riguarderanno anche criptovalute ed Etf. Secondo il comunicato, i prodotti si concentreranno su “aziende americane in crescita, manifatturiere ed energetiche”.

“Truth.Fi è una naturale espansione del movimento Truth Social. Abbiamo iniziato creando una piattaforma di social media per la libertà di parola, abbiamo aggiunto un servizio di streaming televisivo ultraveloce e ora ci stiamo muovendo verso i prodotti di investimento e la finanza decentralizzata”, ha dichiarato nel comunicato l’amministratore delegato e presidente di Trump Media Devin Nunes.

Impatto sul Mercato

L’annuncio del lancio di Truth.Fi ha avuto un effetto positivo sul mercato finanziario. Le azioni della Trump Media and Technology Group sono salite del 6,8% al Nasdaq, toccando un massimo intraday del 15%. Questo aumento è stato attribuito alla nuova strategia della società, che include anche investimenti in Bitcoin e altre criptovalute.

L’ingresso di Trump Media nel settore dei servizi finanziari con Truth.Fi segna un passo significativo nella diversificazione delle sue attività oltre i media tradizionali. Tuttavia, solleva anche questioni relative ai potenziali conflitti di interesse, considerando che Samantha Schwab, nipote del fondatore di Charles Schwab, è vice capo dello staff del Dipartimento del Tesoro nell’amministrazione Trump.

Elon Musk lancia X Money

La notizia del lancio di Truth.Fi arriva all’indomani di un’audace mossa per espandere l’ecosistema di X, l’ex Twitter, da parte di Elon Musk, che ha annunciato l’introduzione di X Money, una nuova piattaforma di pagamenti digitali.

Questa iniziativa, che vede la collaborazione con Visa, rappresenta un passo significativo verso la trasformazione di X in una “super app” che integra social networking, e-commerce e servizi finanziari. Gli utenti di X potranno collegare le loro carte di debito al conto X Money per effettuare pagamenti peer-to-peer e trasferire fondi direttamente al proprio conto bancario.

La piattaforma X Money è prevista per essere disponibile già dal primo trimestre del 2025. Oltre ai pagamenti peer-to-peer, si prevede che X Money possa offrire funzionalità avanzate come conti di mercato monetario ad alto rendimento, competendo con le offerte tradizionali degli istituti di credito. Questa iniziativa potrebbe non solo rafforzare la posizione di X nel panorama digitale, ma anche rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i servizi finanziari online.

L’obiettivo di Musk è quello di creare un ecosistema finanziario completo all’interno di X, che potrebbe includere anche lo scambio di criptovalute.