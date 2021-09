Triboo cresce nel digital marketing con l’acquisizione di Adglow Italia

Nuova acquisizione per Triboo nel settore del digital marketing. Tramite la controllata Triboo Digitale, il gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana ha acquisito il 69,50% di Adglow Italia S.r.l., branch italiano del network internazionale specializzato in social, digital advertising e consulenza per il mondo e-commerce.

Adglow Italia S.r.l. è il branch italiano di una delle principali agenzie di social advertising del mondo, partner di Facebook e di tutte le principali piattaforme social. La società è attiva in Italia dal 2014 ed è stata fondata da Sacha Monotti Graziadei, imprenditore digitale già fondatore di Blogmeter, piattaforma di Social Intelligence leader in Italia.

Il corrispettivo complessivo per l’acquisto delle quote corrispondenti al 69,50% del capitale sociale di Adglow Italia S.r.l. è stato convenuto in 750.000 euro.

“Sono estremamente entusiasta e riconoscente a Giulio Corno per avermi affidato la responsabilità di guidare la nuova realtà integrata. Adglow Italia porta all’interno del gruppo Triboo delle forti competenze nella gestione di campagne pubblicitarie internazionali sui principali social media e tali competenze si inseriscono perfettamente nelle unit di digital advertising e SEO presenti in Triboo, fiducioso” – prosegue Sacha Monotti Graziadei, amministratore delegato di Adglow Italia S.r.l. – “che il Gruppo nel suo insieme possa diventare nei prossimi anni una delle principali società di digital marketing a livello europeo”.

“Siamo davvero felici di accogliere Adglow, Sacha e il suo team di super professionisti in Triboo”, conclude Giulio Corno, amministratore delegato di Triboo. “Sono convinto che la capacità di gestione del digital marketing per il tramite di piattaforme social estremamente innovative sia un must assoluto per chi come il nostro Gruppo si posiziona come partner di innovazione digitale, privilegiando il talento delle persone e le tecnologie quali elementi strategici e distintivi della propria attività.”

Il canale e-commerce sta facendo registrare tassi di crescita significativi e sta avendo un impatto importante specialmente nel settore del Made in Italy; l’acquisizione di Adglow Italia, che porta in dote un pacchetto clienti e partner di livello internazionale, si inserisce, dunque, perfettamente nella strategia del Gruppo Triboo di ampliamento della propria offerta di servizi in ambito digital e consulenziale.