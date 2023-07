Quanto guadagna il vincitore del Tour De France? A quanto ammonta il premio per chi conclude in testa alla classifica uno dei più importanti tour in bicicletta? Ma soprattutto chi potrebbe mettersi in tasca questo prestigioso premio? Jonas Vingegaard o Tadej Pogacar?

Chiunque sia il vincitore del Tour De France potrà far conto su una vincita pari a 500mila euro. Ricchi premi non solo per chi riesce a raggiungere il primo posto: anche gli altri partecipanti potranno portare a casa un bel bottino. Basti pensare che, complessivamente parlando il montepremi del Tour De France è pari a 2.308.200 euro. Ma vediamo un po’ quando si guadagna correndo in bicicletta.

Tour De France, quanto guadagna il vincitore

La somma che si potrà portare a casa il vincitore del Tour De France è interessante: 500.000 euro. È necessario, però, ricordare che il diretto interessato dovrà dividere la propria vincita con il resto dello staff, con i suoi compagni e i vari dirigenti sportivi.

La divisione è equa, perché deve essere garantito un compenso anche ai corridori che, facendo da gregari, non prendono nulla, ma hanno contribuito alla vittoria. È un metodo, inoltre, per premiare anche i vari membri dello staff, che percepiscono unicamente un semplice stipendio.

Come abbiamo accennato in precedenza chi chiude il Tour De France al primo posto guadagna 500mila euro. Chi riesce ad arrivare al secondo posto riesce a portare a casa 200 mila euro, che scendono a 100 mila euro per il terzo posto. Ci soffermiamo unicamente ancora a vedere quanto prende chi arriva al quarto posto: 70.000 euro. Il quinto si deve accontentare di 50.000 euro. I premi vanno poi a calare. La cifra più bassa spetta a quanti arrivano tra il ventesimo ed il centosessantesimo posto, che ricevono 1.000 euro.

Il cachet del vincitore del Tour De France risulta essere molto più generoso rispetto a quello previsto dal Giro d’Italia, nel quale Primož Roglič è riuscito a guadagnare poco più di 265mila euro.

Quanto si guadagna a vincere, invece, una sola tappa? In questo caso al trionfatore vengono riconosciuti 11mila euro. Il secondo classificato riesce a portare a casa 5.500 e 2.800 euro per chi arriva terzo. È previsto anche un premio dal quinto posto in poi che è pari a 1.000 euro.

La classifica

A questo punto è bene passare alla classifica a punti, che per quanto riguarda il Tour De France risulta essere la classifica più importante dopo quella generale. Chi riuscirà a portare la maglia verde a Parigi (primo posto) incasserà 25.000 euro, che scendono a 15.000 per il secondo posto e 10.000 euro per il terzo posto

Nel corso degli anni, inoltre, sono stati premiati anche gli scalatori – almeno i primi – e la loro classifica è stata equiparata a quella a punti. Anche in questo caso vengono premiati i primi otto, con 25.000 euro al vincitore della classifica, che è anche il detentore della maglia a pois. Un po’ meno vale la classifica dei giovani, che permette di portare a casa 20.000 euro a chi arriva per primo e 15.000 euro a chi arriva secondo.

È previsto, inoltre, un premio da 50.000 euro per la squadra che vincerà la classifica a squadre. Il secondo posto permette di guadagnare 30.000 euro, mentre il terzo 20.000 euro. Gli importi risultano essere consistenti perché deve essere diviso tra tutti i componenti del team. Questa classifica viene presa prendendo i tempi tappa per tappa, come succede nella classifica generale: si tiene conto, però, solo dei primi tre di una determinata squadra.

Ha un valore anche la leadership giornaliera, classifica per classifica. Il ciclista che indossa la maglia gialla prenderà 500 euro al giorno. 300 euro al giorno spettano, invece, per chi tiene la maglia verde, in maglia a pois o in maglia bianca. Se si è leader di più classifiche, la maglia verrà indossata al secondo classificato e sarà lui a prendersi anche il premio giornaliero. 2000 euro vanno al combattivo di giornata, mentre il supercombattivo si porta a casa la bellezza di 20.000 euro.

Chi sono i favoriti quest’anno? Sono sicuramente due: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Alcune sorprese, però, potrebbero arrivare da David Gaudu, Tom Pidcock e Egan Bernal.