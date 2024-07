The Italian Sea Group ammessa al segmento Star di Euronext Milan

The Italian Sea Group ha annunciato che Borsa Italiana ha attribuito alle azioni della società la qualifica Star. Già ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dall’8 giugno 2021, le azioni dell’operatore globale nella nautica di lusso quotato su Euronext Milan mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana, inizieranno a negoziare dal giorno 6 agosto 2024 sul

segmento STAR del mercato Euronext Milan.

The Italian Sea Group: azioni ammesse al segmento Star

Intermonte agirà in qualità di Specialist per la Società, in conformità con quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Giovanni Costantino, Fondatore & Amministratore Delegato di TISG, ha

commentato:

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto l’ammissione al segmento STAR. Questo risultato rappresenta un milestone importante per The Italian Sea Group e permetterà alla Società di rafforzare la propria visibilità nei mercati finanziari internazionali, nonché l’impegno nei confronti degli azionisti e di tutti gli stakeholder. L’ottenimento della qualifica STAR conferma il rispetto di rigorosi requisiti in termini di trasparenza, governance, comunicazione e solidità economico-finanziaria, valori che TISG ha sempre perseguito con determinazione. In futuro, continueremo a lavorare con la stessa dedizione e passione per continuare a superare le aspettative del mercato grazie ad una solida strategia di business e per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento ai vertici del settore del lusso globale.”

The Italian Sea Group: chi è

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, Tecnomar, riconosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti.

L’azienda ha sviluppato partnership con importanti marchi del luxury italiano: Giorgio Armani, per la realizzazione di yacht a sua firma, esprimendo la fusione tra due eccellenze dello stile italiano nella moda e nella nautica, e Automobili Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del “Tecnomar for Lamborghini 63”, motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite. The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2024, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.