Tesla delude le attese: consegne inferiori al previsto. Titolo crolla in Borsa

Elon Musk delude le attese. La sua Tesla ha svelato i conti del terzo trimestre e non sono andati come previsto dagli analisti. Risultato? Il titolo crolla nel premercato statunitense arrivando a segnare una flessione fino al 3,7%. Andiamo nei dettagli.

Tesla alza il velo sui conti trimestrali

Nel dettaglio la casa automobilistica elettrica di Palo Alto ha registrato per il terzo trimestre dell’anno, consegne totali a 462.890 unità e una produzione totale a 469.796. Gli analisti si aspettavano consegne pari a 463.310 nel periodo terminato il 30 settembre, secondo le stime compilate da FactSet StreetAccount. Dei veicoli prodotti nel terzo trimestre del 2024, 443.668 erano Model 3 e Y, mentre i restanti 26.128 appartenevano ad altri modelli.

Le consegne non sono specificatamente definite nelle informazioni finanziarie di Tesla, ma sono l’approssimazione più vicina alle unità vendute riportate dall’azienda. Si tratta di uno dei parametri più seguiti a Wall Street.

Nel periodo precedente, Tesla ha registrato 435.059 consegne e una produzione di 430.488 veicoli elettrici. Lo scorso trimestre, l’azienda ha registrato 443.956 consegne e una produzione di 410.831 veicoli.

Aumenta la concorrenza cinese

Tesla sta affrontando una maggiore pressione competitiva, soprattutto in Cina, da parte di aziende come BYD e Geely, insieme a una nuova generazione di case automobilistiche, tra cui Li Auto e Nio. Negli Stati Uniti, i concorrenti di veicoli elettrici come Rivian stanno maturando, mentre le case automobilistiche tradizionali Ford e General Motors stanno vendendo più veicoli elettrici dopo aver rinunciato a obiettivi più ambiziosi per l’elettrificazione.

Questa settimana GM ha registrato un aumento di circa il 60% delle vendite di veicoli elettrici nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le sue attività elettriche sono minuscole rispetto a quelle di Tesla, con appena 32.100 unità vendute nell’ultimo periodo, pari al 4,9% delle vendite totali dell’azienda.

In arrivo la trimestrale il 23 ottobre

Tesla pubblicherà i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre del 2024 dopo la chiusura del mercato il prossimo mercoledì 23 ottobre 2024. La casa automobilistica di Elon Musk non ha fornito indicazioni specifiche per le consegne del 2024, ma i dirigenti hanno dichiarato di aspettarsi un tasso di crescita delle consegne inferiore quest’anno rispetto all’anno scorso, nonostante l’azienda abbia aggiunto un nuovo veicolo, l’angolare Cybertruck in acciaio inossidabile, alla propria gamma.

Il marchio Tesla è stato sotto pressione negli Stati Uniti, in parte a causa delle varie uscite del suo amministratore delegato Elon Musk che, oltre ad aver appoggiato l’ex presidente Donald Trump, ha condiviso quello che la Casa Bianca ha definito “odio razzista” e false affermazioni sugli immigrati e sui brogli elettorali su X ex Twitter. Ma Tesla vende ancora più veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti di qualsiasi altra casa automobilistica, mentre Hyundai è lontanamente seconda.

E nella relazione sugli utili del terzo trimestre, che si terrà alla fine del mese, gli investitori si concentreranno in particolare sui margini di profitto.