Tesla, le consegne deludono le aspettative. Le reazioni del mercato

Tesla ha appena reso noti i dati relativi alla produzione e alle consegne del terzo trimestre del 2023. Con un totale di 435.059 consegne globali dei modelli Model Y, Model 3, Model S e Model X combinati, Tesla non è riuscita a stabilire un nuovo record trimestrale e si è posizionata al di sotto delle aspettative di mercato di circa 20.000 consegne.

Inoltre, le consegne sono scese di circa 30.000 rispetto al secondo trimestre del 2023. Una diminuzione significativa rispetto ai risultati eccezionali ottenuti nel trimestre precedente, quando l’azienda aveva raggiunto il suo record con 466.140 auto vendute.

I numeri chiave del terzo trimestre del 2023 mostrano che le consegne dei modelli Model 3/Y sono state di 419.074 unità, mentre le consegne dei modelli Model S e Model X hanno raggiunto appena 15.985 unità. Sul fronte della produzione, il totale combinato di tutte le vetture Tesla ha raggiunto 430.488 nel terzo trimestre del 2023. La suddivisione rivela che il Model 3/Y ha rappresentato la stragrande maggioranza della produzione totale con 416.800 unità, lasciando solo 13.688 unità per i modelli Model S/X.

Tesla rimane ottimista sulla redditività

Nonostante la leggera flessione nelle consegne rispetto al trimestre precedente, Tesla rimane ottimista riguardo alla sua prospettiva di redditività. L’azienda ha dichiarato:

“Nel terzo trimestre abbiamo prodotto oltre 430.000 veicoli e consegnato oltre 435.000 veicoli. Una diminuzione sequenziale nei volumi è stata causata da fasi di fermo pianificate per l’aggiornamento delle fabbriche, come discusso nell’ultima conference call sugli utili. Il nostro obiettivo di volume per il 2023 di circa 1,8 milioni di veicoli rimane invariato.”

Questi aggiornamenti di fabbrica includono una pausa nella produzione presso Giga Shanghai per passare alla nuova versione Highland del Model 3, nonché una pausa a Giga Texas in preparazione per la produzione del tanto atteso Tesla Cybertruck.

Le reazioni del mercato

Tuttavia, la reazione del mercato non è stata positiva, con una diminuzione del valore delle azioni di Tesla del 2,4% nelle prime ore di trading. Il mancato raggiungimento delle aspettative di mercato ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori.

Un sondaggio condotto da LSEG su otto analisti aveva previsto consegne di 459.949 veicoli, con una stima minima di 442.000 e una massima di 511.405. Mentre Tesla rimane una forza dominante nel mercato delle auto elettriche negli Stati Uniti per il 2023, si osserva una crescente domanda per una gamma più ampia di opzioni di veicoli elettrici per soddisfare l’interesse crescente dei consumatori.

Alcuni analisti ritengono che gli aggiornamenti delle fabbriche possano stimolare una ripresa nelle consegne nel quarto trimestre, consentendo a Tesla di rinnovare la sua gamma di modelli per competere meglio con i rivali statunitensi come Ford e i concorrenti cinesi come BYD.

Le novità in casa Tesla

Una delle attese novità è la nuova versione della Model 3, chiamata “Highland”, che dovrebbe essere lanciata nel quarto trimestre. Questo modello rinnovato offre un prezzo più elevato e le consegne in Cina ed Europa dovrebbero iniziare nel quarto trimestre, mentre è attesa una presentazione del Cybertruck entro la fine dell’anno.

Nel terzo trimestre, Tesla ha ridotto i prezzi dei suoi modelli premium Model S e Model X di circa il 14-21% nei principali mercati come Cina e Stati Uniti. Ha anche aumentato gli sconti sui modelli Model 3 e Model Y, offrendo incentivi fino a oltre $5.000 negli Stati Uniti e tagliando i prezzi dei modelli Model Y in Cina.

I risultati finanziari completi del terzo trimestre saranno resi noti il 18 ottobre. Inoltre, è previsto che questa sarà la prima conference call sugli utili con il nuovo CFO, Vaibhav Taneja, dopo che Zachary Kirkhorn ha annunciato il suo passo indietro dal ruolo di direttore finanziario.