Tennis: Jannik Sinner vince gli US Open e porta a casa 3,6 milioni di dollari

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto gli US Open di New York, battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5. Per Sinner si tratta della seconda vittoria in uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più prestigiosi e importanti del tennis, dopo gli Australian Open vinti a gennaio di quest’anno.

Un anno eccezionale quello vissuto da Sinner che a soli 23 anni ha raggiunto il primo posto nella classifica mondiale maschile di tennis da giugno 2024. Con una statistica impressionante di 55 vittorie e solo 5 sconfitte, questa stagione si colloca tra le sue migliori nella storia del tennis.

Quanto ha vinto Sinner agli US Open

Jannik Sinner ha fatto la storia diventando il primo italiano a vincere la finale maschile degli US Open, conquistando il suo secondo titolo del Grande Slam nel 2024 dopo gli Australian Open. Con questa vittoria, ha raggiunto il sedicesimo titolo in carriera, sfondando la soglia degli 11.000 punti nella classifica ATP, consolidando così il suo primato come numero uno al mondo.

Una vittoria anche dal punto di vista economico. Raggiungendo la finale degli US Open 2024, Sinner ha già guadagnato 1,8 milioni di dollari (circa 1,62 milioni di euro). Vincendo la finale contro Taylor Fritz, il suo premio raddoppia, arrivando a 3,6 milioni di dollari (circa 3,24 milioni di euro). Questa somma è il frutto del montepremi complessivo del torneo, che nel 2024 ha toccato un record di 75 milioni di dollari, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente​.

Il patrimonio di Jannik Sinner

Ma il patrimonio del tennista altoatesino è significativamente influenzato dalle sponsorizzazioni. Nel 2023, Forbes ha stimato che Sinner ha guadagnato 38,4 milioni di dollari, con 13,4 milioni derivati dai premi vinti e ben 25 milioni provenienti da sponsorizzazioni e apparizioni in televisione.

Tra i suoi accordi più rilevanti c’è un contratto decennale con Nike da 150 milioni di dollari. Inoltre, collabora con brand di fama mondiale come Gucci, Rolex, Lavazza, Fastweb e Intesa Sanpaolo, e ha aggiunto nuovi partner nel 2024 come Formula 1, De Cecco, La Roche-Posay ed Enervit​. Secondo esperti del settore, come Tommaso Mattei di Nielsen Sports, se Sinner riuscirà a mantenersi ai vertici, potrebbe arrivare a guadagnare fino a 100 milioni di dollari all’anno, avvicinandosi ai numeri ottenuti da Roger Federer.