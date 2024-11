Tassi in discesa e obiettivo net-zero, i motori di crescita dei corporate bond europei

Comunicazione di marketing. Riservato agli investitori professionali.

In un mercato favorevole per gli investitori del reddito fisso, grazie al percorso di allentamento monetario iniziato dalla BCE e al crescente interesse verso la sostenibilità, la soluzione di BNY Investments è una strategia focalizzata sulla decarbonizzazione che investe in obbligazioni societarie europee di elevata qualità.

Nel vasto panorama europeo delle obbligazioni societarie, i primi mesi del 2024 saranno ricordati per il sostanziale aumento delle emissioni, che hanno attirato l’interesse degli investitori sulla scia di rendimenti in crescita e di una marcata volatilità del mercato.

“I livelli di rendimento che stiamo osservando in Europa hanno raggiunto soglie che non si vedevano da anni – afferma Fabien Collado, gestore di portafoglio di Insight Investment (società di BNY Investments) -. La nostra analisi dello scenario di crescita è al di sotto del trend ma in fase di stabilizzazione, con l’inflazione in parabola discendente verso gli obiettivi delle Banche centrali. Nel complesso, si tratta di una situazione favorevole per i rendimenti dei titoli di Stato, che prevediamo scenderanno dagli attuali livelli. Dalla prospettiva del credito societario, continuiamo a ritenere che lo scenario di mercato attuale sia favorevole per gli investitori del reddito fisso”.

I motori di crescita: discesa dei tassi e investimenti responsabili

Negli ultimi mesi la Banca Centrale Europea ha ridotto i tassi tre volte portandoli al 3,25%1 e il mercato scommette su ulteriori tagli nei prossimi mesi. “Crediamo che futuri tagli dei tassi sempre più probabili potrebbero creare uno scenario ottimale per la gestione attiva dei fondi. Inoltre, le incertezze politiche ed economiche si stanno evolvendo in tutta Europa e stanno creando molte opportunità di valore per gli investitori attivi nel mercato dei corporate bond”, spiega Collado di Insight.

Un altro potenziale motore di crescita del mercato sono gli investimenti responsabili. Molte aziende europee si stanno impegnando per ridurre la loro “impronta di carbonio” in modo da completare le tappe sulla strada verso la “net-zero”2, ovvero il raggiungimento di “emissioni nette zero” di gas serra, allo scopo di contenere il riscaldamento climatico globale. Per supportare questi impegni, sempre più aziende stanno creando strumenti a reddito fisso, come gli impact bond3, che possono offrire agli investitori sia rendimenti attraenti sia un impatto ambientale e sociale positivo attraverso i propri investimenti. In Europa il totale degli asset in gestione nell’impact investing ha superato i 715 miliardi di euro nel 2024 (fonte: Impact Investing Forum 2024/European Impact Investing Gateway), in un mercato che non sembra destinato a rallentare la sua corsa.

La soluzione di BNY Investments: Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund

Per sfruttare il ciclo dei ribassi dei tassi intrapreso dalla BCE e il crescente interesse verso gli investimenti sostenibili, BNY Investments mette a disposizione degli investitori il fondo Responsible Horizons Euro Corporate Bond, una strategia che investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade denominate in euro. Per ottimizzare l’universo d’investimento, il team di gestione di Insight applica uno screening ESG per focalizzarsi sulle aziende con i punteggi ESG più elevati ed effettua un’allocazione strutturale verso strumenti a impatto positivo. Insight Investments vanta una comprovata esperienza negli investimenti responsabili, integrando i fattori ESG nel processo d’investimento e nell’analisi del credito da oltre un decennio.

“Con il fondo Responsible Horizons Euro Corporate Bond, il nostro focus è sulla decarbonizzazione e puntiamo a identificare le aziende che si sono impegnate ad allinearsi sul percorso net-zero, già allineate oppure che hanno già raggiunto l’obiettivo delle zero emissioni. La nostra strategia punterà a ridurre gradualmente l’esposizione verso le società che non mostrano progressi sulla strada verso net-zero. L’integrazione net-zero nell’approccio del nostro Fondo offre, a coloro che cercano un’esposizione al mercato del credito europeo, un portafoglio con il potenziale per raggiungere obiettivi sia finanziari che di sostenibilità”, spiega Fabien Collado di Insight sottolineando che la strategia ha un’allocazione minima del 35% in investimenti sostenibili, come definiti dal Regolamento europeo SFDR, di cui il 25% in obbligazioni a impatto ambientale e/o sociale positivo.

In un’ottica di diversificazione all’interno dell’universo del reddito fisso, oltre al fondo Responsible Horizons Euro Corporate Bond, BNY Investments offre agli investitori altre tre soluzioni: il fondo BNY Mellon Global Credit, una strategia globale unconstrained legata al credito societario; il fondo BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond, che investe in obbligazioni societarie ad alto rendimento ma su scadenze brevi per un maggiore controllo del rischio; il fondo Responsible Horizons EM Debt Impact, che offre un’esposizione agli impact bond dei mercati emergenti in valuta forte.

Note

La BCE abbassa i tassi al 3,25% con il rallentamento dell’inflazione. 17 Ottobre 2024 Questo termine si riferisce all’obiettivo di garantire che le emissioni totali di gas serra (GHG) prodotte ed emesse nell’atmosfera siano uguali o inferiori alle emissioni rimosse dall’atmosfera su scala globale. Ciò può essere ottenuto mediante una combinazione di riduzione e rimozione delle emissioni. Gli impact bond sono obbligazioni in cui l’emittente specifica che il capitale (proventi) che riceve dagli investitori sarà utilizzato per finanziare attività che hanno un impatto ambientale e/o sociale positivo. Queste sono generalmente note come obbligazioni “uso dei proventi”. I tipi comuni includono green bond, social bond e sustainability bond.

Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito. I redditi degli investimenti possono variare e non sono garantiti.

Si prega di fare riferimento al prospetto e al KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. I documenti sono disponibili in inglese e nella lingua ufficiale delle giurisdizioni in cui il Fondo è registrato per la vendita al pubblico. Vai al sito www.bny.com/it

Informazioni sul Fondo Responsible Horizons Euro Corporate Bond

– Obiettivo: generare un rendimento totale costituito dal reddito e dalla crescita del capitale investendo principalmente in un’ampia gamma di titoli di debito denominati in euro e di titoli legati al debito e strumenti finanziari derivati correlati, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”).

– Benchmark: il Fondo misurerà la propria performance rispetto all’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR (il “Benchmark”). Il Fondo è gestito attivamente, il che significa che il Gestore degli investimenti ha la facoltà di investire al di fuori del Benchmark in base all’obiettivo e alla politica di investimento. Tuttavia, poiché il Benchmark copre una quota significativa dell’universo investibile, la maggior parte delle partecipazioni del Fondo sarà costituita dal Benchmark e le ponderazioni del portafoglio potrebbero essere simili a quelle del Benchmark. La strategia d’investimento limiterà la misura in cui le posizioni in portafoglio possono discostarsi dal Benchmark e, di conseguenza, la misura in cui il Fondo può sovraperformare il Benchmark.

Rischi da tenere in considerazione

– Quando il Fondo investe in modo significativo in un singolo mercato, ciò può avere un impatto significativo sul valore del Fondo.

– Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga i suoi obiettivi.

– Gli investimenti in obbligazioni/titoli del mercato monetario sono influenzati dai tassi di interesse e dall’andamento dell’inflazione, che possono influire negativamente sul valore del Fondo.

– Le obbligazioni con un rating creditizio basso o le obbligazioni prive di rating hanno un rischio maggiore di insolvenza. Questi investimenti possono influire negativamente sul valore del Fondo. L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo non può versare reddito o rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza.

– I mercati emergenti presentano rischi aggiuntivi a causa di pratiche di mercato meno sviluppate.

– Il Fondo segue un approccio d’investimento ESG. Ciò significa che fattori diversi dalla performance finanziaria sono considerati come parte del processo di investimento. Ciò comporta il rischio che la performance del Fondo possa essere influenzata negativamente a causa delle restrizioni imposte alla sua esposizione a determinati settori o tipi di investimenti. L’approccio adottato potrebbe non riflettere le opinioni di un particolare investitore. Inoltre, nel seguire un approccio d’investimento ESG, il Fondo dipende da informazioni e dati provenienti da terze parti (che possono includere fornitori di rapporti di ricerca, screening, rating e/o analisi come fornitori di indici e consulenti). Tali informazioni o dati possono essere incompleti, imprecisi o incoerenti.

– L’insolvenza di qualsiasi ente che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca come controparte di strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo a perdite finanziarie.

– Se questa classe di azioni è denominata in una valuta diversa da quella di base del Fondo. Le variazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la valuta di base possono influire sul valore dell’investimento.

Una descrizione completa dei fattori di rischio è riportata nel Prospetto informativo nella sezione intitolata “Fattori di rischio”.

